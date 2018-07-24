«مواصفات» تُعيّن «إنترتك» لاعتماد المنتجات وفقاً لمعايير «إيكاس»

أبوظبي (الاتحاد)

عينت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ««إنترتك» لحلول ضمان الجودة المتكاملة، لتصبح هيئة الاعتماد لبرنامج تقييم المطابقة الإماراتي «إيكاس»، برنامج تقييم المطابقة الإماراتي. وتمتلك «إنترتك» خبرة عالمية، حيث أصدرت أكثر من مليوني شهادة مطابقة وتقرير اختبار حول العالم. كما أجرت فرقها الإقليمية والعالمية عمليات تقييم منتجات أكثر من أي شركة أخرى حول العالم وعلى مدار فترات أطول. وأصبحت «إنترتك»، باعتبارها كياناً معتمداً قانونياً من قِبل «مواصفات»، مخوّلة لإصدار شهادات «إيكاس» وعلامة الجودة الإماراتية (EQM) للمنتجات المستوردة نيابة عن «مواصفات». وتشمل الشهادات، المنتجات الكهربائية ومنتجات التجميل مثل المعدات المنخفضة الجهد (LVE) وتعريف معايير كفاءة الطاقة (EESL)، والقواعد التنظيمية للإضاءة ولوائح تقييد المواد الخطرة (RoHS)، والمعدّات المستخدمة في أجواء متفجرة، إضافة إلى مواد التجميل والعطور ومنتجات العناية الشخصية وضمان جودة المواد الخام والسموم ومنتجات أخرى.

وتقدّم «إنترتك» حالياً خدمات الجودة والمطابقة والاعتماد لمنتجات وأجهزة كهربائية منخفضة الجهد، تستورد وتباع في دول منطقة الخليج، بما في ذلك دولة الإمارات، لتطابقها مع متطلبات العلامة الخليجية (G Mark) الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أسّست «إنترتك» قسم الاعتماد التابع لها في دبي لتقديم الدعم لخدمات العملاء على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. وقال إيان جالوي، نائب الرئيس التنفيذي للتجارة العالمية ولمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «إنترتك»: «شهدت منطقة الخليج زيادة كبيرة في الأنظمة الإلزامية الجديدة لتقييم المطابقة مع القوانين والإجراءات التنظيمية، بدءاً من العلامة الخليجية (G Mark) على المستوى الإقليمي وإيكاس على المستوى الوطني. وتٌقدّر إنترتك أهمية الجودة والسلامة بالنسبة لعملائنا، وتدعمهم في سعيهم لضمان الجودة في عملياتهم ومنتجاتهم كافة».