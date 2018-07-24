6 مليارات درهم أرباح «أبوظبي الأول» بنمو 10% في النصف الأول

أبوظبي(الاتحاد)

حققت مجموعة بنك أبوظبي الأول 6.1 مليار درهم أرباحاً صافية في النصف الأول من عام 2018، بارتفاع نسبته 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة العائد السنوي على السهم 1.08 درهم، وبلغ صافي أرباح المجموعة في الربع الثاني من العام الحالي 3.1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت الإيرادات التشغيلية 9.8 مليار درهم، والتي تعادل ما تم تحقيقه خلال النصف الأول من عام 2017 والتي كانت قد شملت أرباحاً استثمارية استثنائية، سجل معدل المصروفات إلى الإيرادات تحسناً متواصلاً عند 25.7% (باستثناء تكاليف الاندماج) نتيجة الانضباط المتواصل في إدارة التكاليف، وبلغت القروض والسلفيات (صافي) 345 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، وبنسبة 4% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، وبلغت ودائع العملاء 431 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7% مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي، وبنسبة 9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ومستوى سيولة جيد ومعدل القروض إلى الودائع بلغ 80%. وحققت المجموعة مستوى جيداً في جودة الأصول؛ حيث بلغ معدل القروض المتعثرة 3.1%، وتغطية المخصصات 123%.

وسجل معدل حقوق الملكية – الشق الأول ارتفاعاً ليصل إلى13.1% نتيجة لزيادة الأرباح المحتجزة، وبلغت نسبة حقوق الملكية الملموسة 17.1% مقارنة مع 14.9% في النصف الأول من عام 2017، وتم تثبيت تصنيف بنك أبوظبي الأول عند Aa3/‏ AA- من قبل موديز وستاندرد أند بورز خلال النصف الأول من العام الحالي، وحصل كذلك بنك أبوظبي الأول الولايات المتحدة وفرع واشنطن على نفس التصنيف، وقال عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «استمر بنك أبوظبي الأول في تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الثاني من عام 2018، مستفيداً من زخم الأعمال الذي تميز به هذا العام؛ حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 3.1 مليار درهم في الربع الثاني، بارتفاع نسبته 19% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ويعكس ذلك النمو المتواصل في أرباح البنك منذ الربع الثاني من عام 2017، ما نتج عنه تحقيق أرباح فاقت 6 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2018».

وأضاف:«حققت المجموعة أداءً متميزاً بفضل النمو في الأصول، وخفض التكاليف بشكل ملحوظ لكل من المخاطر والعمليات التشغيلية؛ حيث واصلنا الاستفادة من جودة أصولنا ومستويات تغطيتها المرتفعة، ومن التوفير الناتج عن عملية الاندماج.

وفي الوقت ذاته، تم تثبيت التصنيف الائتماني للمجموعة عند Aa3 و AA- من قبل وكالتَي موديز وستاندرد أند بورز على التوالي، كما حصل فرعنا في الولايات المتحدة على نفس التصنيف، الأمر الذي يعكس الأسس المتينة والقوة المالية للبنك.

وتابع:«دخل بنك أبوظبي الأول بعد عملية الدمج، وللمرة الأولى، ضمن أول 100 بنك في التصنيف العالمي ’ذا بانكر لأقوى 1000 بنك في العالم لعام 2018‘ والذي يقوم على القوة الرأسمالية. وحصل البنك على المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، واحتل المرتبة 81 ضمن البنوك الأقوى في العالم في التصنيف، ما يمثل انعكاساً لمكانتنا المرموقة على المستوى الدولي». وأضاف:«حققت المجموعة أداءً جيداً خلال النصف الأول من عام 2018، وذلك بالتزامن مع المراحل الأخيرة في مسيرة الاندماج؛ حيث يمضي بنك أبوظبي الأول بخطى ثابتة نحو تقديم أداء قياسي خلال هذا العام. إلى جانب ذلك، ورغم التحديات الحالية، فإن التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط لا تزال إيجابية، وهي تستند إلى المبادرات التي تطلقها الدولة، والتي تهدف إلى دفع عجلة النمو قدماً. ومن جانبنا، نحن ملتزمون بدعم الخطة الاقتصادية التي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي ستسهم في تسريع النمو وإثراء التنوع الاقتصادي، وتعزز قدرة إمارة أبوظبي على المنافسة، وتعمل على ترسيخ مكانتها باعتبارها واحدة من أبرز المراكز الاقتصادية على مستوى العالم».