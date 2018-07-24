فهد الأميري (دبي)

أطلقت «دبي القابضة»، و«إعمار العقارية» أمس «دبي سكوير»، الوجهة التجارية الجديدة التي تتخطى المفاهيم التقليدية لتجارة التجزئة والترفيه عبر توظيف الجيل الجديد من أحدث الحلول التقنية المبتكرة، وذلك ضمن «خور دبي». ويساهم «دبي سكوير» في رسم الملامح المستقبلية لقطاع تجارة التجزئة، حيث تكاد تختفي الحدود الفاصلة بين التسوق الفعلي والإلكتروني، وتتماهى المساحات الداخلية والخارجية في أجواء اجتماعية لا مثيل لها.

وتم تصميم «دبي سكوير» ليلاقي تطلعات الجيل الجديد من العملاء المهتمين بمواكبة أحدث التطورات الرقمية والتقنية والراغبين بالبقاء على اتصال دائم مع العالم من حولهم، وهو بذلك يرسي معياراً جديداً لتجارب التسوق في القرن الحادي والعشرين.

وتم الكشف عن «دبي سكوير» أمس خلال حدث خاص دُعي إليه تجار التجزئة للتعرف على الوجهة الجديدة بأسلوب تفاعلي مميز اعتمد على تقنيات الإسقاط الضوئي ثلاثي الأبعاد لتقديم لمحة عن الفرص الكبيرة التي يوفرها لهم هذا المشروع الطموح والجريء، والذي يرتقي بقطاع تجارة التجزئة إلى آفاق جديدة.

وقال عبدالله الحباي، رئيس دبي القابضة: «تشهد إمارة دبي نمواً في مستويات التدفق السياحي مرسخة مكانتها كوجهة رائدة على خارطة السياحة العالمية، بما يجعلها الخيار الأول لقضاء العطلات للسيّاح من جميع أنحاء العالم. وتتمتع دبي بشهرة واسعة بفضل ما تمتلكه من مقومات بارزة في قطاعات الترفيه والتجزئة والضيافة، التي لطالما حرصت دبي القابضة على ترسيخ أسسها بما ساهم في تطوير الإمارة وجذب السيّاح اليها على مدار العام». وأضاف «تحظى الوجهات السياحية التي قامت «دبي القابضة» باطلاقها وتطويرها، مثل برج العرب والقرية العالمية وجي بي آر والخليج التجاري، اليوم بشهرة كبيرة تخطت حدود الإمارات وسرعان ما اكتسبت مكانة عالمية وباتت في قائمة المعالم السياحية الأكثر شهرةً.