ارتفاع المؤشر الرئيس لنشاط الاقتصاد الياباني

طوكيو (د ب أ)

ارتفع المؤشر الرئيس لقياس أداء الاقتصاد الياباني خلال مايو الماضي، حسب ما أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية أمس.

وأظهرت البيانات النهائية ارتفاع المؤشر الذي يقيس الأداء المستقبلي للاقتصاد إلى 106.9 نقطة خلال مايو الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 6 أشهر مقابل 106.2 نقطة في أبريل الماضي. وكانت التقديرات الأولية الصادرة يوم 7 يوليو الجاري قد قدمت القراءة نفسها المعلنة أمس.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس النشاط الاقتصادي الراهن إلى 116.8 نقطة خلال مايو الماضي مقابل 117.5 نقطة خلال الشهر السابق. وكان المؤشر قد سجل في القراءة الأولية الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي 116.1 نقطة.

في المقابل، ارتفع «مؤشر التأخر الاقتصادي» الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 117.9 نقطة خلال مايو الماضي مقابل 117.3 نقطة خلال الشهر السابق.