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تعرف على أسرار في لوحة مفاتيح الكومبيوتر لم تكن تعرفها!
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تاريخ النشر: السبت 28 يناير 2017

الاتحاد نت

في أعلى لوحة الكومبيوتر، توجد أزرار من F1 إلى F12 وهي واضحة ومرئية ومعروفة للكل. لكن ما لا يعرفه الجميع أن هذه الأزرار هي في الحقيقة اختصارات لوظائف وأوامر يستطيع الجهاز العامل بنظام "ويندوز" تنفيذها بكبسة زر.

"الاتحاد نت" تعرفك اليوم على أبرز الاختصارات والأوامر التي تمكنك تلك الأزرار من القيام بها بسرعة.

1- زر F1: يمكنك من فتح نافذة المساعدة في جميع البرامج والتطبيقات تقريبا، إضافة إلى فتح نافذة الدعم والمساعدة الخاصة بنظام "ويندوز" وذلك بالضغط على زر Win + F1. كما يمكنك من فتح شاشة "BIOS". ويتم فتحها بالضغط على الزر عند بداية تشغيل الكمبيوتر.

2- زر F2: ويخولك إعادة تسمية الملف الذي اخترته. ما عليك إلا أن تضغط على الملف ثم F2 لإعادة تسميته.

3- زر F3: بواسطة هذا الزر، تستطيع إظهار أداة البحث في البرامج والتطبيقات.

4- زر F4: بالضغط على alt + F4، يمكنك إغلاق النافذة أو البرنامج الحالي. ... المزيد
     
 

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