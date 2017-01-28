محللون: التفاؤل يعم أسواق الأسهم رغم سيطرة المضاربات

حسام عبدالنبي (دبي)

من المرجح أن تواصل أسواق الأسهم المحلية أداءها الإيجابي خلال الأسابيع المقبلة في ظل سيطرة حالة من التفاؤل على أوساط المستثمرين وتمكن الأسهم من الارتداد صعوداً بشكل سريع والصمود أمام الضغوطات التي نتجت عن عمليات البيع لجني الأرباح، حسب محللين ماليين، أكدوا لـ«الاتحاد» أنه رغم سيطرة المضاربات على عدد من الأسهم الصغيرة لسهولة تحريك أسعارها ولعدم الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة من أجل التأثير عليها، إلا أن هناك أيضاً عمليات استحواذ وبناء مراكز مالية جديدة في بعض الأسهم خاصة القيادية والتي تعد الأكثر توزيعاً للأرباح.

وحدد المحللون الماليون، عدداً من العوامل التي تدعم صعود مؤشرات الأداء وأهمها أن الشركات الإماراتية تبدو جذابة مقارنةً بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضاً أن الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية والبنية التحتية في الإمارات يتزايد، وصعود النفط الذي ساهم في تحسن مشاعر المستثمرين نظراً لإمكانية التنبؤ بأسعار السلع الرئيسة ووضوح سياسات الاقتصاد الكلي والإجراءات الحكومية حيث سيكون استقرار أسعار النفط وإمكانية التنبؤ عنصراً إيجابياً بالنسبة للاقتصادات الخليجية في عام 2017.

وأعرب جمال عجاج مدير عام مركز الشرهان للأسهم، عن تفاؤله بأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة في ظل حالة التفاؤل المسيطرة على المستثمرين ومرور السوق بحالة من الانتعاش، مرجعاً ذلك إلى أن السوق تمكن من التماسك أكثر من مرة وعادت الأسهم سريعاً للمستويات السعرية المرتفعة بعد تعرضها لضغوط من عمليات بيع من أجل جني الأرباح.

وتوقع استمرار الإيجابية في أداء الأسواق المحلية حتى بدء إعلان الشركات عن نتائجها المالية لعام 2016 ومن ثم توزيعات أرباحها، مشيراً إلى أن الأسهم الصغيرة تستحوذ على اهتمام المتعاملين والمضاربين لسهولة حركتها ولعدم الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة من أجل التأثير عليها.