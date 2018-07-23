حملة للبحث عن تمساح

بانكوك (أ ف ب)

تبحث السلطات في جزيرة بوكيت السياحية في تايلاند عن تمساح طوله متران، شوهد في شواطئ عدة في الآونة الأخيرة، لكنها لم توفّق حتى الآن في العثور عليه.

فقبل أسبوع، شوهد التمساح في شاطئ راواي لأول مرة، وبعد ذلك مرات في مناطق عدة، لكنه في كلّ مرة كان يفلت من العناصر المكلفين الإمساك به.

وقال تاوي تونغشا رئيس بلدية كارون على الساحل الغربي من الجزيرة: «لقد نجحنا في الإمساك به مرة، وكنا على بعد أمتار منه، لكنه سرعان ما أفلت وغاص في الماء».. وأضاف: «ما زلنا لا نعرف من أين أتى هذا التمساح». وتجذب شواطئ تايلاند ملايين السياح سنوياً، وتعدّ جزيرة بوكيت من أهم الوجهات السياحية فيها، وكانت تماسيح سيام منتشرة بكثرة في جنوب شرق آسيا، لكن أعدادها تدهورت بشكل كبير جداً بسبب تدمير مواطنها الطبيعية وصيدها.