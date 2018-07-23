الذكاء الاصطناعي يتنبأ بالأزمات والحروب

برلين (د ب أ)

كشف تقرير صحفي أن الجيش الألماني يعتزم، مستقبلاً، تحليل كميات كبيرة من البيانات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، من أجل التنبؤ بحدوث أي أزمات أو حروب.

وذكر تقرير صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية، في عددها الصادر أمس، استناداً إلى رد الحكومة الاتحادية على استجواب من حزب اليسار الألماني المعارض، أنه من المقرر دمج معلومات تم تحليلها آلياً مع معلومات سرية لهذا الغرض. وجاء في رد الحكومة: «من المخطط أن تأخذ دراسة الكشف المبكر عن الأزمات بدعم تكنولوجيا المعلومات بعين الاعتبار، البيانات المنظمة وغير المنظمة المأخوذة من مصادر عامة وعلنية، وكذلك تلك المصنفة على أنها معلومات سرية»، بحسب الصحيفة الألمانية.

وأضافت الصحيفة أنه لن يتم الاقتصار فقط على تقييم مصادر عامة على الإنترنت، وكذلك قواعد بيانات اقتصادية وعسكرية خاصة والاستفادة منها، وإنما سيتم أيضاً مقارنة المعلومات المأخوذة من هذه المصادر مع تقارير سرية حكومية. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية للصحيفة الألمانية: «إن من المقرر أن يفحص أشخاص النتائج بعد هذا التقييم أيضاً»، وأوضح بقوله: «وسيستخدم المحلل لتحقيق ذلك خبرته الفنية، وكذلك الأساليب المتاحة لديه». وأشارت الصحيفة إلى أنه يندرج ضمن ذلك أيضاً الوصول إلى المعلومات السرية.

وأوضح أن الجيش الألماني يحصل، بحسب بياناته الخاصة، على معلومات إضافية عن أي إشارات تنم عن حدوث أزمات من «تقارير داخلية لملحقيه العسكريين محلياً أو من خلال منتجات استطلاعية للاستخبارات العسكرية».