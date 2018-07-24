ترامب يحذر روحاني: إياك أبداً أن تهددنا وإلا..

واشنطن، طهران (وكالات)

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، تحذيراً شديد اللهجة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني من اللجوء مجدداً إلى تهديد الولايات المتحدة وإلا سيواجه تداعيات لم يسبق إلا لقلة قليلة عبر التاريخ أن عانوا منها، مشدداً بالقول «لم نعد دولة تتهاون مع كلماتكم المختلة بشأن العنف والموت.. احترسوا!». فيما أكد وزير الخارجية مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ليست خائفة من أن تفرض عقوبات تستهدف النظام الإيراني على أعلى مستوى، واصفاً هذا النظام بأنه كابوس على الشعب، يدير إيران من شيء يشبه المافيا وليس الحكومة، مجدداً دعم بلاده للمحتجين، ولافتاً إلى أن بلاده ستطلق قناة تلفزيونية وإذاعة ناطقة باللغة الفارسية على مدار الأربع والعشرين ساعة، علاوة على أدوات رقمية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الإيرانيين داخل إيران وفي أنحاء العالم.

وقال ترامب في تغريدات على «تويتر» مكتوبة بالأحرف الكبيرة وموجهة إلى روحاني الذي كان حذر من أن السياسات العدائية تجاه طهران قد تؤدي إلى ما وصفه بـ«أم الحروب كلها»: «إياك أبداً أن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى، وإلا فستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ.. لم نعد دولة تقبل كلماتكم المختلة عن العنف والموت..احترسوا!». فيما قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الذي سبق أن دعا إلى شن هجمات جوية على المنشآت النووية الإيرانية «الرئيس ترامب أبلغني بأنه إذا فعلت إيران أي شيء سلبي، فستدفع ثمناً لم تدفع مثله من قبل على الإطلاق سوى قلة من الدول».

وندد وزير الخارجية الأميركي أيضاً بقادة إيران، ووصفهم بأنهم منافقون، يهتمون بالثراء أكثر من الدين، ويديرون البلاد بشيء أشبه بـ «المافيا» وليس الحكومة، وذلك عبر انتفاعهم من عمليات اختلاس وصفقات محاباة ومكاسب أخرى غير مشروعة، واصفاً روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف بـ «أنهما مجرد واجهة براقة لبراعة الملالي في الاحتيال الدولي». وقال في كلمة ألقاها مساء أمس الأول أمام الجالية الإيرانية «لسنا خائفين من أن نستهدف النظام الإيراني على أعلى مستوى».

وأضاف «إن الولايات المتحدة تأمل أن تخفّض كل دول العالم وارداتها من النفط الإيراني إلى أقرب نقطة ممكنة من الصفر بحلول الرابع من نوفمبر»، محذراً من أنه في حال لم يحصل ذلك، فإن هذه الدول تعرّض نفسها لعقوبات أميركية. وأكد أن الأمر لم ينته عند العقوبات التي فرضتها واشنطن في يناير على لاريجاني، وأضاف «يجب على القادة الإيرانيين، لا سيما أولئك الموجودين على رأس الحرس الثوري وفيلق القدس، أن يدفعوا غالياً ثمن قرارتهم».

وجدد بومبيو دعم إدارة ترامب للمحتجين الذين يتظاهرون في إيران، معتبراً أن هذا النظام هو كابوس على الشعب الإيراني. وأعلن أيضاً تعزيز حملة الدعاية الأميركية التي تستهدف النظام، مشيراً إلى أن الحملة تقوم خصوصاً على إطلاق قناة متعددة الوسائط (تلفزيون، إذاعة، صحافة رقمية ومواقع تواصل اجتماعي) باللغة الفارسية، تبث على مدار الساعة، لكي يعرف الإيرانيون العاديون داخل إيران وفي العالم أجمع أن أميركا تقف إلى جانبهم.

وقال إن الحكومة ستتخذ أيضاً خطوات لمساعدة الإيرانيين على الالتفاف على الرقابة المفروضة على الإنترنت. وأضاف «يرجع الأمر في النهاية للإيرانيين لتحديد مسار بلدهم، والولايات المتحدة ستدعم صوت الشعب الذي تعرض للتجاهل لفترة طويلة».

وشدد بومبيو على أن ما تريده بلاده هو أن يغير النظام سلوكه بصورة كبيرة، سواء في داخل البلاد أو على الساحة الدولية، رافضاً التمييز بين جناح متشدد وآخر معتدل في النظام، وقال «لدينا التزام بممارسة أقصى قدر من الضغط على قدرة النظام على توليد ونقل الأموال، وسنفعل ذلك.. وفي قلب هذه الحملة، سنعيد فرض العقوبات على قطاعي الطاقة والبنوك الإيرانيين»، وأضاف «نحن نطلب من كل دولة سئمت وتعبت من السلوك التدميري الإيراني، الانضمام إلى حملة الضغط، وهذا ينطبق بشكل خاص على حلفائنا في الشرق الأوسط وأوروبا الذين تم ترهيبهم من قبل نشاط النظام العنيف على مدى عقود». في المقابل، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن تصريحات بومبيو تمثل تدخلاً في شؤونها، وهددت مجدداً بمنع تصدير النفط من المنطقة إلى العالم في حال تم منعها من تصدير نفطها عبر مضيق هرمز.