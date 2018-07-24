إضراب سائقي الشاحنات يفرغ مراكز الشحن في إيران

طهران (الاتحاد، وكالات)

بدأت أمس جولة جديدة من إضراب سائقي الشاحنات في إيران، حيث أفادت تقارير للمعارضة بأن السائقين أوقفوا الشاحنات المحملة في طريق الأهواز، وقرروا عدم السماح بأي تحرك لاسيما في ميناء خميني، حيث بدا مركز الشحن فارغاً تماماً، وكذلك في مركز الشحن بأصفهان الذي كان فارغاً أيضاً، كما أضرب سائقو الشاحنات في مركز الشحن في طهران عن العمل، ولم تكن هناك أي شاحنات على الطريق الدولي بين شيراز والأهواز بسبب الإضراب.

وأوردت التقارير انضمام سائقي الشاحنات في مدينتي رفسنجان وطهران إلى المضربين، في وقت تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات وصور من مراكز الشحن في طهران وكرمنشاه والأهواز، وكذلك إضراب سائقي الشاحنات في شيراز والطريق الدولي بينها وبين الأهواز وبوشهر وكازرون، وفي مدن أصفهان وشاهين شهر وشهر كرد وبندر وكرمنشاه وكنغاور إلى طهران.

وكان إضراب سائقي الشاحنات في جميع أنحاء إيران بدأ قبل شهرين، وتوسع بسرعة إلى 279 مدينة، واستمر لمدة ثلاثة أسابيع، مما أدى إلى تراجع النظام حيال مطالبات السائقين العادلة في نهاية المطاف، لكن النظام لم يتخذ أي إجراء على الرغم من وعوده لتلبية مطالبات السائقين الذين عادوا إلى الإضراب مرة أخرى.

ووجهت المعارضة التحية لسائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة الذين يواصلون إضرابهم، وقالت: «إنهم واقفون على اقتدارهم ومساندة الشعب لهم، وأصبحوا بإضرابهم عامل الخوف والذعر لدى النظام».