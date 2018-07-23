البحرين ترحب بموقف ترامب الحازم تجاه تهديدات إيران

المنامة (وكالات)

رحب مجلس الوزراء البحريني بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبقرارات الولايات المتحدة واستراتيجيتها الصارمة تجاه التهديدات الإيرانية وسياساتها المقوضة للأمن والاستقرار بسبب برامجها النووية والصاروخية ودعمها للجماعات المتشددة والمتطرفة في الشرق الأوسط، معرباً خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن تأييده ودعمه الكامل لهذه الاستراتيجية الحازمة التي ستحد من مخاطر الإرهاب بالمنطقة، وتعزز الأمن والاستقرار فيها.

ووافق المجلس على تعديل تعريف الإرهاب في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحالي ليكون أكثر اتفاقاً وانسجاماً مع تعريفات متفق عليها دولياً، ومن أهمها، توصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف)، وقرر الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون حظر ومكافحة غسل الأموال، وتوصية اللجنة التنسيقية بإصداره بالسرعة الممكنة.