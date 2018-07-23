لودريان: فرنسا تضغط لإجراء انتخابات في ليبيا

طرابلس (وكالات)

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، عزم بلاده على «الضغط من أجل مساعدة الليبيين على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية»، مشيراً إلى استمرار دعم باريس للحل السياسي في البلاد.وقال لودريان، في مؤتمر صحفي من طرابلس بعد لقائه فايز السراج رئيس حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة: «إن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تلقت دعماً مالياً من الأمم المتحدة يقدر بمليون دولار، لمساعدتها للاستعداد لإجراء الانتخابات المقبلة».وفي إشارة لزيارته الحالية استكمالاً للجهود الفرنسية السابقة، ذكر أن «القادة الليبيين تعهدوا في باريس بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية».ويتوقع أن يزور لودريان طبرق للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وربما القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، تأتي زيارته الحالية وسط خصومة سياسية، وتدافع مع روما التي تسعى هي الأخرى لتنظيم لقاء دولي الخريف المقبل.وحملت كلمة لودريان خلال مؤتمره الصحفي في طرابلس إشارة لأساس الخلاف الفرنسي الإيطالي، حيث أفاد بأن «بلاده تشدد على ضرورة خضوع المنشآت النفطية إلى سلطة المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس للحفاظ على مقدرات الشعب الليبي»، وهو الموقف الذي رحب به وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة في المؤتمر ذاته.وبحسب مراقبين فإن موعد الانتخابات لا يعتبر أساس الخلاف بين الدولتين، وإنما التنافس الحالي يجري حول السيطرة على قرار حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، والمناط بها الإشراف على الانتخابات المقبلة، وهو ما يحتم عليهما الاقتراب من تلك الحكومة.وشدّد وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة المضي قدماً في العملية السياسية في ليببا، وفقاً لبنود اتفاقية باريس التي تنص على إجراء انتخابات في ديسمبر في البلد الغارق في الفوضى.وقال لودريان عقب لقائه في تونس الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي: «لقد تباحثنا سوياً في الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، وضرورة إنجاز المسار الذي تم إقراره خلال اجتماع باريس».

إلى ذلك، تخشى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، من تطوّر الاحتجاجات الشعبية المستمرة في العاصمة طرابلس على أزمة الكهرباء إلى انتفاضة ضدّها، بعد إطلاق دعوات لإسقاطها.

وتشهد العاصمة طرابلس هذه الأيام تظاهرات شعبية متصاعدة، احتجاجاً على الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي لفترات طويلة، حيث تخرج يومياً في أغلب أحياء العاصمة مسيرات غاضبة على تدهور الأوضاع المعيشية، وغياب الخدمات الأساسية، وتفاقم أزمات السكان، سرعان ما تحولت إلى مطالب لإسقاط الحكومة.

وشكلت درجات الحرارة المرتفعة حافزاً إضافياً للمتظاهرين للخروج إلى الشارع، مطالبين بتوفير حلول عاجلة للمشكلة، محذرين من احتجاجات أوسع، إذا لم يتم إعادة تشغيل كامل للشبكة الكهربائية في الأيام القادمة.

وتعاني العاصمة طرابلس، وبعض مدن الغرب الليبي، من أزمة كهرباء، انضافت لأزمات معيشية أخرى يتخبّط فيها المواطن الليبي، على غرار انعدام السيولة، وغياب الأمن، وسطوة الميليشيات المسلحة على أغلب مظاهر الحياة في العاصمة، يقابلها عجز حكومي على حلّها.

وبرّرت الشركة في بياناتها الانقطاع المتكرر في الكهرباء بارتفاع درجات الحرارة، وتزايد الأحمال على الشبكة الكهربائية، نتيجة للاستهلاك غير المبرر من قبل بعض القائمين على هذه الأنشطة، سواء كانت تجارية أو صناعية، ودعت المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وعدم الإسراف المبالغ فيه.

وكان رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، قد حذّر، السبت الماضي، من انهيار كامل للشبكة الكهربائية، في حال لم تتعاون المناطق والبلديات مع الشركة العامة للكهرباء في أوقات طرح الأحمال.