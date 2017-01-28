«كهرباء دبي» توقع مذكرة تفاهم مع المختبر الوطني الأميركي لتكنولوجيا الطاقة

دبي (الاتحاد)

‬وقّعت ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬و«‬المختبر ‬الوطني ‬لتكنولوجيا ‬الطاقة» بالولايات ‬المتّحدة، ‬مذكرة ‬تفاهم، لتعزيز ‬التعاون ‬في ‬مجال ‬البحوث ‬والتطوير ‬وتطوير ‬الآليات ‬وأطر ‬العمل ‬وفق ‬أعلى ‬المواصفات ‬العالمية ‬لتمكين ‬الاستخدام ‬الأمثل ‬لأحدث ‬التقنيات ‬في ‬قطاع ‬الطاقة ‬ودعم ‬الدراسات ‬التقييمية ‬والتحليلية ‬في ‬شتى ‬المجالات ‬والمحاور ‬ذات ‬الاهتمام ‬المشترك.

وقع الاتفاقية، سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ودوجلاس هوليت النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة الأحفورية، بالنيابة عن غريس بوشنيك، رئيس «المختبر الوطني لتكنولوجيا الطاقة».

حضر حفل التوقيع، ستيفاني دوران، مدير الشراكات الدولية والخارجية، مكتب الفحم النظيف وإدارة الكربون، والدكتور تشاك تايلور، مدير الشراكات العالمية، المختبر الوطني لتكنولوجيا الطاقة، والدكتور جرانت‏‭ ‬برومال، ‬المهندس ‬العام ‬للبحوث، ‬المختبر ‬الوطني ‬لتكنولوجيا ‬الطاقة، ‬والدكتورة ‬سوزان ‬كارول، ‬مساعد ‬رئيس ‬لبرنامج ‬إدارة ‬الكربون، ‬مختبر ‬لورانس ‬ليفرمور ‬الوطني، ‬وجوزيف ‬جيبلين، ‬من ‬القسم ‬الاقتصادي ‬في ‬القنصلية ‬العامة ‬للولايات ‬المتحدة ‬الأمريكية ‬في ‬دبي. وحضر ‬من ‬جانب ‬الهيئة ‬المهندس ‬وليد ‬سلمان، ‬النائب ‬التنفيذي ‬للرئيس ‬لقطاع ‬الاستراتيجية ‬وتطوير ‬الأعمال.

وستتركز أطر التعاون بين كل من هيئة كهرباء ومياه دبي و«المختبر الوطني لتكنولوجيا الطاقة» حول مشاركة المعلومات والتحليلات والبيانات الفنية والأدوات التقنية، بالإضافة إلى تبادل الوفود المتخصّصة من العلماء والمهندسين والخبراء للمشاركة في الندوات التدريبية والجلسات وإجراء البحوث والدراسات التحليلية المشتركة التي تصب في خدمة الجهود المحلية والإقليمية والدولية للحد من التغيّر المناخي وتطوير السياسات المعمول بها في مجال الطاقة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «في إطار جهودنا لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الرامية إلى توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020 و25% بحلول عام 2030 و75% بحلول عام 2050، نحرص على تعزيز التعاون مع الهيئات والمؤسسات والشركات العالمية كافة، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية، بما يتيح تطوير قدرات الكوادر الوطنية وصقلها. ويسعدنا التعاون مع «المختبر الوطني لتكنولوجيا الطاقة»، وأن نتبادل الخبرات والتجارب في مجال استشراف مستقبل الطاقة والتقنيات الإحلالية، ‬بما ‬يدعم ‬استراتيجيتنا ‬لدعم ‬التوطين ‬وإعداد ‬جيل ‬قادر ‬على ‬تولي ‬زمام ‬القيادة ‬في ‬مجال ‬البحوث ‬والتطوير ‬وآخر ‬تقنيات ‬إنتاج ‬الطاقة ‬المتجددة ‬والمياه، ‬والحد ‬من ‬الانبعاثات ‬الكربونية». ‬وأضاف «تأتي ‬الشراكة ‬الجديدة ‬مع «‬المختبر ‬الوطني ‬لتكنولوجيا ‬الطاقة» ‬في ‬إطار ‬إيماننا ‬الوثيق ‬بأهمية ‬الاستثمار ‬في ‬التكنولوجيا ‬الحديثة ‬وتبادل ‬الخبرات ‬الدولية ‬لتحفيز ‬تضافر ‬الجهود ‬من ‬أجل ‬الحد ‬من ‬ظاهرة ‬التغيّر ‬المناخي ‬التي ‬تدفعنا ‬إلى ‬التطوير ‬المستمر ‬في ‬التقنيات ‬والابتكار ‬من ‬أجل ‬تعزيز ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬وفي ‬الوقت ‬نفسه ‬الحفاظ ‬على ‬الاستدامة ‬البيئية»‬.

وتابع «نعمل على دعم البحث والتطوير المستمر ومسايرة الركب التقني المتسارع من خلال حاضنات تقوم بابتكار نماذج وحلول تكنولوجية، وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، والاطلاع المستمر على أفضل الخبرات وأحدث التجارب المطبقة عالمياً ونحرص على تعزيز التبادل المعرفي بين موظفينا ونظرائهم في المؤسسات العالمية، وقد أبرمنا اتفاقات مع عدة هيئات ومؤسسات وشركات عالمية منها «المختبر الوطني للطاقة المتجددة ‏‭(‬NREL‭) ‬»، ‬التابع ‬لوزارة ‬الطاقة ‬الأميركية ‬لتدريب ‬موظفينا ‬في ‬الولايات ‬المتحدة والتعرف ‬إلى ‬أحدث ‬التطورات ‬العالمية ‬في ‬مجالات ‬الطاقة ‬والمياه ‬والبيئة.»