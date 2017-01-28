«كهرباء دبي» توقع مذكرة تفاهم مع المختبر الوطني الأميركي لتكنولوجيا الطاقة

دبي (الاتحاد)
وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي و«المختبر الوطني لتكنولوجيا الطاقة» بالولايات المتّحدة، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في مجال البحوث والتطوير وتطوير الآليات وأطر العمل وفق أعلى المواصفات العالمية لتمكين الاستخدام الأمثل لأحدث التقنيات في قطاع الطاقة ودعم الدراسات التقييمية والتحليلية في شتى المجالات والمحاور ذات الاهتمام المشترك.
وقع الاتفاقية، سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ودوجلاس هوليت النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة الأحفورية، بالنيابة عن غريس بوشنيك، رئيس «المختبر الوطني لتكنولوجيا الطاقة».
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وستتركز أطر التعاون بين كل من هيئة كهرباء ومياه دبي و«المختبر الوطني لتكنولوجيا الطاقة» حول مشاركة المعلومات والتحليلات والبيانات الفنية والأدوات التقنية، بالإضافة إلى تبادل الوفود المتخصّصة من العلماء والمهندسين والخبراء للمشاركة في الندوات التدريبية والجلسات وإجراء البحوث والدراسات التحليلية المشتركة التي تصب في خدمة الجهود المحلية والإقليمية والدولية للحد من التغيّر المناخي وتطوير السياسات المعمول بها في مجال الطاقة.
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وتابع «نعمل على دعم البحث والتطوير المستمر ومسايرة الركب التقني المتسارع من خلال حاضنات تقوم بابتكار نماذج وحلول تكنولوجية، وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، والاطلاع المستمر على أفضل الخبرات وأحدث التجارب المطبقة عالمياً ونحرص على تعزيز التبادل المعرفي بين موظفينا ونظرائهم في المؤسسات العالمية، وقد أبرمنا اتفاقات مع عدة هيئات ومؤسسات وشركات عالمية منها «المختبر الوطني للطاقة المتجددة (NREL) »، التابع لوزارة الطاقة الأميركية لتدريب موظفينا في الولايات المتحدة والتعرف إلى أحدث التطورات العالمية في مجالات الطاقة والمياه والبيئة.»