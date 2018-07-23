إيطاليا تدعم تونس عسكرياً للسيطرة على مياهها الإقليمية

روما (وكالات)

أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، أمس، استعداد حكومتها تقديم مساعدات عسكرية «أكبر» للسلطات التونسية للسيطرة على مياهها الإقليمية والتصدي للهجرة.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن الوزيرة ترينتا ستعرض خلال زيارة ستقوم بها إلى تونس، استعداد إيطاليا لمساعدة تونس «بشكل ملموس أكثر للسيطرة والتحكم بالنطاقات البحرية، وإدارة الطوارئ في البحر». وأوضحت الوزارة أن ترينتا ستجتمع مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ونظيرها وزير الدفاع عبد الكريم زبيدي، وستبحث معهما تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط.