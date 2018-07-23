تراجع المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية

رام الله (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أمس، أن المساعدات المالية للسلطة تراجعت بشكل كبير. وقال الحمد الله :«إننا أحوج ما يكون إلى تعظيم قدراتنا ومواردنا الذاتية، واستنهاض قطاعاتنا وتعزيز فرص الاستثمار بعد انخفاض المساعدات، بفعل هيمنة إسرائيل على مصادرنا وقرصنتها على أموالنا، ومحاولتها إضعاف اقتصادنا الوطني».

وأضاف أنه «لا يمكن لأية قرارات، مهما كان شكلها أو مصدرها، أن تعطي شرعية للاحتلال أو الاستيطان الإسرائيليّ، وسنكثف حراكنا القانونيّ والدبلوماسي لتفعيل آليات الحماية الدولية لشعبنا، ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها».