حمدان بن زايد: الإمارات تواصل جهودها لتقليل الاحتباس الحراري

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي أن الإمارة تخطط إلى تعزيز دورها الرائد إقليمياً وعالمياً في الاستدامة والأداء البيئي المتميز، كما تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها لتقليل الاحتباس الحراري من خلال تقييم انبعاثات غازات الدفيئة وإدارتها، مع التشديد على تفعيل القوانين المتعلقة بالتغير المناخي.

وأعرب سموه -في كلمته التي جاءت في مقدمة التقرير السنوي للهيئة الذي أصدرته أمس - عن شكره وعرفانه لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الفخري لهيئة البيئة – أبوظبي على دعمهما اللامحدود للهيئة، إذ استلهمت الهيئة من رؤيتهما والتزامهما ببناء مستقبل أكثر استدامة لإمارة أبوظبي المحرك الذي مكّنها من المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الطموحة وتنفيذ خطتها وبرامجها واستراتيجياتها بنجاح.

وألقى سموه الضوء على النجاحات التي حققتها الهيئة خلال العام الماضي والتي ضمت على المستوى العالمي مشاركة ممثلي الهيئة في الوفد الإماراتي رفيع المستوى الذي شارك في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (23COP)، وركز على الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس حول تغير المناخ.

أما على المستوى الوطني، فأشار سموه إلى أن الهيئة عملت عن كثب مع الفرق التنفيذية التي تشكلت لتنفيذ رؤية الإمارات 2021، ونجحت في تحقيق تقدم ملحوظ في الدوائر الجزائية، بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، مما ساعد في تعزيز الدور التنظيمي للهيئة، ومكنها من تفعيل ممارسات الإنفاذ القانوني بشكل ملحوظ.