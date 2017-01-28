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على رأسها معرض «آيدكس»

«أبوظبي للمعارض» يستقطب 15 فعالية رئيسة خلال الربع الأول

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تاريخ النشر: السبت 28 يناير 2017

رشا طبيلة (أبوظبي)

يستقطب مركز أبوظبي الوطني للمعارض نحو 15 فعالية رئيسة خلال الربع الأول من العام الجاري، تتنوع في مخلف القطاعات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والطاقة والتوظيف والزراعة والتكنولوجيا، إضافة إلى القطاع الصحي والسيارات.

ويتوقع أن تساهم هذه الفعاليات في رفع معدلات إشغال الفناءق خلال هذه الفترة بنسب تصل إلى أكثر من 85٪. ففي الفترة بين 16 إلى 19 يناير، استقطب مركز أبوظبي الوطني للمعارض ضمن أسبوع الاستدامة معرض «إيكو ويست 2017»، المتخصص في تطوير نظم الإدارة المستدامة للنفايات وإعادة تدويرها، والذي شهد مشاركة شركات محلية وعالمية وألفي مشتر ومتخصص من قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير، إلى جانب عدد من الممارسين المتميزين في مجال إدارة النفايات.

وفي نفس الفترة، بين 16 إلى 19 يناير، انطلقت القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تعد حدثاً دولياً سنوياً بارزاً يرمي إلى الالتزام بتحسين مشهد الطاقة والتقنيات النظيفة في المستقبل. وشارك في هذه القمة، التي تقام تحت مظلة أسبوع أبوظبي للاستدامة، الآلاف من رواد السياسة والمال والأعمال والرواد الأكاديميين، وهي تشجع علاقات الشراكة بين القطاعات ذات الصلة للمساعدة في تحديد الفرص التي من شأنها أن تُترجم إلى ابتكارات واستثمارات ناجحة في قطاع الطاقة.

وتم تنظيم في نفس الفترة القمة عالمية للمياه بالموازاة مع القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي التي شهدت مشاركة صناع القرار والخبراء ورواد الأعمال، وأتاحت لهم الفرصة لمعالجة ومناقشة التحديات التي تواجه المناطق الصحراوية.

وانطلق «معرض المتاجر الذكية» في الفترة بين 23 إلى 25 من يناير الجاري، حيث يعد أول حدث من نوعه في المنطقة والذي سيقوم بعرض حلول ذكية لصناعة التجارة بالتجزئة، ويعتبر فرصة فرصةً ذهبيةً لمجتمع الأعمال في الاجتماع ومناقشة وتبني مفاهيم واختراعات دولية في تصميم المتاجر الذكية، ويقدم آخر الحلول والخدمات والتصاميم والمعدات والاختراعات للمستثمرين الحاليين والجدد في السوق، ويعمل المعرض على جذب لاعبين رئيسيين من قطاع التجارة بالتجزئة من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا. ... المزيد
     
 

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