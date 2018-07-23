«ترزيتو» لجودلفين بطلة «آيريش ستاليون»

محمد حسن (دبي)

انتزعت المهرة «ترزيتو» لجودلفين، بإشراف مايكل هالفورد وبقيادة كولم أودونهيو، لقب سباق آيريش ستاليون هانديكاب للمهرات لمسافة 1600 متر، الذي أقم أول أمس بمضمار كوراه الأيرلندي.

وحققت ابنة الفحل «أفراج» فوزها الثاني على التوالي مواصلة للنجاحات التي حققتها خيول الفريق الأزرق خلال هذا الشهر، وقطعت المسافة بزمن قدره 1:37:17 دقيقة متفوقة بفارق أنف عن «سيراوندينج» بإشراف هالفورد أيضاً وبقيادة شين فولي، فيما حلت ثالثة «ماي سيلفر نيلز» بإشراف مايكل ملفاني وبقيادة كريس هيس.

وفي مضمار ميسو لافييت بفرنسا حل «جيمي تو تايمز» ثانياً بفارق ضئيل بسباق بري مسيدور «جروب 3» على مسافة الميل المستقيم، وشغل ابن الفحل «كندارجنت» المركزين الثاني أو الثالث في جميع مشاركاته الخمس هذا العام.

وخرج «جيمي تو تايمز» البالغ من العمر 5 سنوات من البوابة بشكل جيد واحتجزه الفارس ميكايل برزلونا بالمركز الثاني بينما تولى القادم من اليابان «جنيالي» تصدر المجموعة.

«جيمي تو تايمز» الذي يدربه اندريه فابر والذي كان متحفزاً بعض الشيء طلب منه الفارس برزلونا التقدم في آخر فيرلونج، وسرعان ما تقدم على «جنيالي» رويداً.

ولكن «جنيالي» استجمع قواه سريعاً واستعاد الصدارة مجدداً وواصل الركض بقوة ليسجل فوزاً بفارق نصف طول عن «جيمي تو تايمز» والذي تقدم عن صاحب المركز الثالث «زلميا» بفارق 1.5 طول، وسجل الفائز زمنا بلغ 1 دقيقة و37.62 ثانية على أرضية معتدلة.