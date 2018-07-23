الجزيرة يلتقي «إف سي رودا» في معسكر هولندا اليوم

أمين الدوبلي (أبوظبي)

يلتقي الجزيرة اليوم مع فريق إف سي رودا الهولندي ودياً في التجربة الثانية له خلال معسكره التدريبي الخارجي بهولندا استعداداً للموسم الجديد، لاختبار درجة التطور في الإعداد البدني والفني للاعبين والتعرف على مدى استيعابهم لخطط وطرق وتصورات المدرب مارسيل كايزر.

من ناحيته أكد حسين سهيل مدير الفريق، أن المعسكر الخارجي حتى الآن حقق العديد من المكاسب، على رأسها حالة الانسجام الكبيرة بين اللاعبين بعضهم البعض، وانصهارهم وتفهمهم لخطة المدرب الهولندي، خصوصاً أنه من نفس المدرسة التي ينتمي إليها المدرب السابق هينك تين كات الذي ترك أثراً فنياً كبيراً على اللاعبين، خصوصاً من أعطاهم الثقة من الصاعدين ودفع بهم إلى الفريق الأول.

وقال سهيل: كل اللاعبين متحمسون في التدريبات الصباحية والمسائية، وبرنامج التدريبات يسير بمنتهى الدقة والانضباط، وكل لاعب حريص على أن يؤدي الواجبات ويطبق ما يطلبه منه المدرب، كما أن اللاعبين الأجانب وهم الرباعي رومارينهو ومواطنه ليوناردو والغاني إيرنست أسانتي، والكاميروني سيباستيان سياني، كلهم يجتهدون، وأغلبهم يملك الإصرار على تقديم الأفضل حتى ينال ثقة الجمهور، ويدعم الفريق في تحقيق طموحاته.

وتابع سهيل: في التجربة الودية الأولى أتاح المدرب مارسيل كايزر الفرصة أمام كل اللاعبين للمشاركة، حيث لعب بفريقين، وأجرى عدة تبديلات، ومن أهم المكاسب التي تحققت فيها هي ظهور اللاعبين الصغار من الواعدين المنضمين من قطاع الناشئين بمستوى مميز، ومن بينهم بدر الشبيبي، وعبدالله فيصل، وأحمد محمود، ونحن نتمنى أن يستمر الوضع في التحسن حتى نصل إلى أعلى مستوى من الجاهزية، ولاسيما أن شخصية المدرب مارسيل من النوعية المرنة التي تجعله قريباً من كل اللاعبين، وقادراً على التواصل معهم بشكل مميز، كما أننا سعداء أيضاً بوجود يان فيرسلاين المدرب العام باعتباره همزة الوصل بين الحقبتين الماضية مع تين كات، والحالية مع مارسيل كايزر، وهو الذي يعرف كل كبيرة وصغيرة عن كل لاعب، وفي ظني أن المدرسة الهولندية من المدارس المميزة في التدريب، والتي يرتبط الجزيرة معها تاريخياً بروابط قوية، كما أنها تناسب إمكانات لاعبينا، وتمكنهم من إخراج طاقتهم بأفضل صورة.

وعن أبرز اللاعبين المتألقين في المعسكر قال: بصراحة أنا معجب جداً باجتهاد كل من خلفان مبارك في الوسط وأحمد ربيع في الهجوم، كما أن علي مبخوت واللاعبين الأجانب مع كل من محمد جمال ويعقوب الحوسني كلهم يصنعون الفارق في التقسيمات التي يجريها الفريق بعد كل حصة تدريبية، وبشكل عام فإن اللاعبين مستمتعون بالطقس والتدريبات وكلهم يتسابقون على نيل ثقة المدرب حتى يكونوا ضمن خياراته في مباريات الموسم الجديد.

وحول إقامة مباراة الذهاب مع النصر السعودي في بطولة كأس العرب على استاد محمد بن زايد بدلاً من استاد الأمير فيصل بن فهد، قال سهيل: سيكون ذلك أفضل بالنسبة لفريقنا، حيث إنه سيلعب أولى مبارياته في هذه البطولة على ملعبه ووسط جماهيره، وبالتأكيد ستكون حوافزه أكبر للفوز، وفي كل الأحوال فإن هذا القرار جاء بناء على طلب الأشقاء في فريق النصر، سوف يكون الجزيرة جاهزاً وفي أفضل مستوى له مع نهاية المعسكر الخارجي، وربما نحتاج إلى تجربة ودية في أبوظبي بعد العودة في تاريخ 5 أغسطس المقبل، وقد يلغيها المدرب على ضوء آخر المستجدات حينها.

وكان الفريق قد أجرى حصتين تدريبيتين أمس بمشاركة كل اللاعبين، ركز في الصباحية منها على الجانب البدني، فيما كان التركيز كبيراً على الجانب الفني في الحصة المسائية، حيث أبدى المدرب بعض ملاحظاته على أدوار اللاعبين التي ظهروا بها في المباراة الودية الأولى.