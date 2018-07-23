كورونادو يلتحق ببعثة الشارقة في ألمانيا

عماد النمر (الشارقة)

التحق البرازيلي إيجور كورونادو لاعب الشارقة، ببعثة الفريق الأول بمدينة دوسلدورف في ألمانيا، وكان في استقباله مدير الفريق عبد العزيز محمد والإداري على محمد المازمي، وقد شارك اللاعب في الحصة التدريبية المسائية مع الفريق تحت قيادة المدرب عبد العزيز العنبري، حيث رحب الجهاز الفني واللاعبون بزميلهم وتمنى له الجميع التوفيق، وكان اللاعب قد عاد للدولة أول من أمس بصحبة عائلته التي ستستقر معه في الإمارة الباسمة ثم توجه بمفرده مباشرة إلى ألمانيا.

وأكد مدير الفريق عبدالعزيز محمد بأن الترتيبات للمعسكر تجري وفق الجدول الموضوع له، وأكد «عزوز» حرص إدارة النادي والفريق على تهيئة المكان والأجواء المناسبة للاعبين والجهاز الفني لأخذ الاستفادة الكاملة من المعسكر الخارجي.

ويلعب الشارقة خلال فترة المعسكر والممتدة حتى العاشر من أغسطس 4 مباريات ودية، حيث يلاقي الكويت الكويتي الخميس المقبل، فيما يقابل فريق ألماني من الدرجة الثانية في ثاني تجاربه الودية في 31 من الشهر الجاري، وستكون ثالث تجارب الفريق الودية في الخامس من أغسطس المقبل أمام التعاون السعودي، فيما ينهي الفريق سلسلة مبارياته الودية في التاسع من أغسطس أمام نادي أيندهوفن الهولندي.

على جانب آخر اعتمد مجلس إدارة النادي في اجتماعه الثاني مساء أمس الأول، برئاسة سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة تشكيل الشركات والإدارات التابعة للنادي على النحو التالي: شركة الشارقة لكرة القدم برئاسة محسن مصبح فرج وعضوية محمد سعيد بو زنجال وإبراهيم صالح سمبيج وأحمد مبارك الجنيبي ورضا عباس الجسمي، وإدارة الألعاب الجماعية برئاسة محمد عبيد الحصان والأعضاء سعيد مطر فيروز وعلي حسن الأميري وناجي ربيعة مبارك.