طرح تذاكر كأس آسيا «الإمارات 2019» للجمهور «الاثنين»

كوالالمبور (الاتحاد)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، عن بدء طرح تذاكر البطولة للجمهور اعتباراً من يوم الاثنين المقبل 30 يوليو الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماعات الناجحة التي عقدها وفد اللجنة العليا المحلية المنظمة مع الاتحاد الآسيوي في مقر الأخير بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور داتو وندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، وعارف حمد العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي مدير البطولة، لاستعراض آخر تحضيرات الإمارات لاستضافة النسخة الأكبر في تاريخ البطولة.

وشهد الاجتماع مناقشة الاتحاد الآسيوي مع وفد اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة الخطة التنظيمية ومدى جاهزية المنشآت، ومتابعة آخر الاستعدادات لاستضافة البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019، بمشاركة قياسية تبلغ 24 منتخباً يمثلون نخبة المنتخبات الوطنية في القارة الصفراء، كما تطرق الاجتماع إلى تفاصيل عمليات التجديد في الملاعب الثمانية التي تستضيف مباريات البطولة ونسب الإنجاز المحققة، فضلاً عن الاطلاع على جهود اللجنة العليا المحلية المنظمة واستعداداتها لاستقبال المنتخبات والجماهير خلال البطولة.

واستعرضت اللجنة العليا المحلية المنظمة رؤيتها المتمثلة في الجمع بين المجتمعات المحلية ورعاية المواهب الجديدة من خلال طرح مجموعة من الفرص المهمة للجمهور للانخراط في البطولة القارية، حيث تستهدف اللجنة العليا المحلية المنظمة، من خلال العمل مع المدارس والجامعات وأكاديميات كرة القدم، إلى إشراك مختلف المجتمعات في دولة الإمارات عبر مبادرات «صنّاع اللعب» و«الفريق المضيف»، كما أنها بصدد إطلاق حملة ترويجية متنقلة وبرنامج للمدارس ومبادرات تطوعية موسعة.