سلطان بن شخبوط يترشح لرئاسة «الآسيوي»

العين (الاتحاد)

قدم الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج «2006 - 2018» أوراق ترشحه وقائمته الانتخابية مدعومة بتأييد 8 دول لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد القاري، حيث ضمت القائمة التي تدعمه في السباق الإمارات والصين والهند والفلبين وقيرغيزستان وكوريا وبنجلاديش وأستراليا بينما تقدم المرشح المنافس السنغافوري إيجنيشياس ليونج الأمين العام السابق للاتحاد الدولي بأوراق ترشحه مدعومة برسائل من اتحادات إندونسيا وماكاو وبابوا نيو غينيا وكمبوديا وميانمار.

وكان ليونج قد أُجبر قبل أربعة أعوام على الابتعاد عن الساحة الشطرنجية بعد إدانته من قبل لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي في واقعة اتفاق على رشوة وتلاعب في انتخابات 2014 مع بطل العالم السابق جاري كاسباروف حيث تم إيقافهما لمدة عامين.

وتضم قائمة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان ممثلين عن الدول الكبرى بالقارة في مقدمتها الصين التي تمثلها أبيجال في منصب نائب الرئيس والهند التي يمثلها بهارات سنج في منصب نائب الرئيس والفلبين ممثلة بكاستو أبوندو في منصب الأمين المالي والإمارات ممثلة بهشام الطاهر في منصب الأمين العام.

وتضم قائمة ليونج جاكسون لي من هونج كونج نائباً للرئيس وجوزيه سيلفرينا من ماكاو نائباً للرئيس وكونيج من نيوزيلندا أميناً عاماً وهاتميساري من إندونسيا الأمين المالي.

وتعقد انتخابات الاتحاد الآسيوي في مدينة باتومي في جورجيا التي تستضيف الأولمبياد العالمي للشطرنج بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 189 دولة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر، وتشهد كذلك انتخابات الاتحاد الدولي.

ويتنافس على رئاسة الاتحاد الدولي، اليوناني جورجيوس ماكروبولس الذي قدم أوراق ترشحه مع قائمته الانتخابية مقرونة بـ 64 رسالة تزكية من 64 اتحاداً، بينما قدم منافسه الرئيسي الروسي أركادي دفوركوفيتش أوراق ترشحه متضمنة تأييد 13 دولة، فيما قدم المنافس الثالث الأستاذ الدولي الكبير الإنجليزي نايجل شورت أوراق ترشحه بتأييد من 6 دول.