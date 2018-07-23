200 طفل في مخيم نادي الضباط الصيفي بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك 200 طفل تتراوح أعمارهم من 5 إلى 13 سنة في المخيم الصيفي لنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي الذي انطلق يوليو الجاري، ويستمر حتى 9 أغسطس، والذي يقام بهدف اكتساب المشاركين المهارات الرياضية والعلمية.

وشملت مناشط المخيم كرة القدم والسباحة والكاراتيه وكرة السلة والبولينج والرماية والفنون والحرف والزمبا والمهارات الحياتية والعمل الجماعي والكثير من الرحلات الميدانية، وأشرف على تدريب المشاركين 35 مدرباً ومشرفاً في صالات النادي المختلفة.

من جانبه، أشاد رودني ايساكس مدير الأنشطة الرياضية بالمخيم الصيفي بتفاعل الأطفال خلال أنشطة المخيم المختلفة وتجاوبهم بما يؤكد استفادتهم من البرامج المقدمة لهم، والتي تلبي حاجتهم في الصيف، نظراً لأعمارهم وحاجاتهم.

وأضاف: المخيم حظي بإقبال كبير، حيث إن عدد المشاركين في ازدياد كل يوم، وذلك يؤكد نجاح التجربة والقيمة الكبيرة للأنشطة المقدمة خلال المعسكر الذي ظل مستمراً منذ 2005.