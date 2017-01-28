«البارسا» يفرض سطوة «الكامب نو» على سوسيداد

مراد المصري، وكالات (الاتحاد)

اكتسح برشلونة ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 5-2، ليلة أمس، في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا، ليجدد الفريق تفوقه بعدما فاز ذهاباً بهدف دون رد، ليفوز بمجموع المباراتين (6-2)، ويمضي إلى الدور نصف النهائي من المسابقة التي يحمل الرقم القياسي بالتتويج بلقبها 28 مرة.

وفرض «البرسا» سطوته على ريال سوسيداد حينما يتعلق الأمر بالمواجهة بينهما في «الكامب نو»، حيث لم يخسر برشلونة أمام سوسيداد على هذا الملعب، في آخر 24 مباراة جمعتهما في مختلف البطولات، وحقق خلالها برشلونة الفوز 23 مرة وتعادل مرة واحدة فقط.

وشهدت المباراة تألقاً غير عادي للثلاثي الأرجنتيني ليو ميسي والأوروجوياني لويس سواريز والتركي آردا توران، بوجود لافت للنجم الإسباني الصاعد دينيس سواريز.

وتحول لويس سواريز إلى أكثر من مجرد هداف مع برشلونة، وبعد تألقه في المباراة، رفع رصيده إلى 51 تمريرة حاسمة لصناعة الأهداف منذ انضمامه للفريق موسم 2014-2015، وذلك أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإسباني، حيث ظهر في اللقطة الأولى التي مرر بها الكرة الحاسمة إلى دينيس سواريز، الذي سجل في مباراتيه الأخيرتين 3 أهداف، وذلك أكثر مما سجله في 43 مباراة سابقة في جميع البطولات حينما اكتفى بهدفين. ويبدو أن شهية ميسي لن تتوقف مع مرور السنوات، حيث رفع رصيده بعد المباراة إلى 29 هدفاً في 27 مباراة هذا الموسم، كأكثر لاعب في إسبانيا، ليؤكد أنه «الوحش» الذي يجب على جميع حراس المرمى خشيته، علماً إنه أكثر لاعب تسجيلاً وصناعة للأهداف العام الحالي، حيث سجل 6 أهداف وصنع 2.