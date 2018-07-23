«أدنوك» تحتفل بـ «خمسينية» الأولمبياد الخاص

أبوظبي (الاتحاد)
أضاءت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» مبناها الرئيس في أبوظبي، مناسبة الذكرى الخمسين لانطلاق الأولمبياد الخاص.
وكانت أبرز المعالم والمباني الشهيرة في أبوظبي قد انضمت إلى الحملة العالمية التي أقيمت بهذه المناسبة، حيث تمت إنارة هذه المعالم باللون الأحمر، إلى جانب العديد من المباني والنصب التذكارية والملاعب حول العالم.
|
ويشارك في هذه الحملة العديد من المعالم البارزة في الإمارات، حيث تنضم إلى أكثر من 200 معلم بارز حول العالم تشمل معلم كوكاكولا عين لندن، ولافتة ميدان بيكاديللي في لندن، المملكة المتحدة، وتمثال نلسون مانديلا في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، والمكعب المائي في بكين بالصين، وذلك بهدف نشر رسائل تدعو للتسامح والاحترام.
|
وستكون الألعاب العالمية الحدث الرياضي الأكثر وحدة وتضامناً في تاريخ الأولمبياد الخاص، من خلال تقديم تجربة شاملة ومتكاملة بين اللاعبين الأصحاء وأصحاب الهمم.