«أدنوك» تحتفل بـ «خمسينية» الأولمبياد الخاص

أبوظبي (الاتحاد)

أضاءت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» مبناها الرئيس في أبوظبي، مناسبة الذكرى الخمسين لانطلاق الأولمبياد الخاص.

وكانت أبرز المعالم والمباني الشهيرة في أبوظبي قد انضمت إلى الحملة العالمية التي أقيمت بهذه المناسبة، حيث تمت إنارة هذه المعالم باللون الأحمر، إلى جانب العديد من المباني والنصب التذكارية والملاعب حول العالم.

وأضيء مبنى أدنوك باللون الأحمر في الحملة التي أطلقها الأولمبياد الخاص بهدف تسليط الضوء على أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية، ولبناء مجتمعات أكثر تضامناً حول العالم.

ويشارك في هذه الحملة العديد من المعالم البارزة في الإمارات، حيث تنضم إلى أكثر من 200 معلم بارز حول العالم تشمل معلم كوكاكولا عين لندن، ولافتة ميدان بيكاديللي في لندن، المملكة المتحدة، وتمثال نلسون مانديلا في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، والمكعب المائي في بكين بالصين، وذلك بهدف نشر رسائل تدعو للتسامح والاحترام.

وستقام دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي من 14 إلى 21 مارس المقبل، وتمثل الدورة الحدث الرياضي والإنساني الأكبر على مستوى العالم، مع مشاركة ما يزيد على 7 آلاف رياضي من أكثر من 170 دولة حول العالم.

وستكون الألعاب العالمية الحدث الرياضي الأكثر وحدة وتضامناً في تاريخ الأولمبياد الخاص، من خلال تقديم تجربة شاملة ومتكاملة بين اللاعبين الأصحاء وأصحاب الهمم.