تخريج 13 غواصاً في أكاديمية «أبوظبي البحري»

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت أكاديمية نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، أمس الأول، عن تخريج أول دفعة من الغواصي ضمت 13 غواصاً، وأيضاً تجربة الأداء الأولى لتخريج الناشئين الإماراتيين، وسط حضور أهالي الغواصين.
وجاءت خطة تخريج أول دفعة من الأكاديمية كي تواكب استراتيجية المساهمة الرياضية الدائمة، وأن تكون بداية لبرامج الأكاديمية التي يخطط النادي التوسع أكثر بأنشطتها وبرامجها في الفترة المقبلة.
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وأكد سالم الرميثي، مدير النادي، أن الأكاديمية والمشاريع الرياضية تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة النادي، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، مشيراً إلى أن النادي يحتفل حالياً بحدثين رئيسين، هما الإطلاق الرسمي للأكاديمية البحرية، والذي تم قبل أسابيع، وتخريج أول دفعة من الغواصين، والذين يحملون شهادة ورخصة رسمية، مشيداً بنجاح الدورة.
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وتابع: «الغوص من الرياضات المهمة جداً على مستوى الإمارات، لما فيها من تفعيل مهم لتراث الأجداد الذيم أمضوا قروناً عديدة في مهنة الغوص»، مشيراً إلى أن الاستكشاف والمغامرة في العالم المائي والبيئة البحرية التي تضم العديد من الكائنات هو ما يميز الغوص أيضاً، ويجعله من الرياضات التي لابد وأن تستمر تحت غطاء قانوني ورسمي أيضاً بتعليم الغواصين مبادئ وتعليمات الغوص.
وأوضح «تتضمن للدورة التدريبية للغوص ساعات دراسات نظرية وعدد من الغطسات في مياه محصورة وغطسات أخرى في مياه مفتوحة في البحر، ويعد الجزء النظري مهماً جداِ بالنسبة لمتلقي الدورة والراغبين في الحصول على الشهادة».