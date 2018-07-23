عايض.. الصفقة «السابعة» للنصر

وليد فاروق (دبي)
أعلنت شركة النصر لكرة القدم تعاقدها مع المدافع محمد عايض، قادماً من الجزيرة، ليدعم صفوف «العميد» بعقد يستمر لمدة 3 مواسم، حتى نهاية موسم 2020 -2021، على أن يرتدي اللاعب القميص رقم 21.
ويحمل «عايض» الرقم 7 في قائمة صفقات المنضمين الجدد إلى قلعة العميد، بعد ثلاثي المواطنين محمد العكبري، ومحمد مرزوق، والحسن صالح، وثلاثي المحترفين البرازيلي صامويل روزا، ومواطنه يوري ليريو، والفرنسي يوهان كاباي.
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ومن المقرر أن يلتحق عايض بمعسكر الفريق والمقام حالياً بهولندا، استعداداً للموسم الجديد.