عايض.. الصفقة «السابعة» للنصر

وليد فاروق (دبي)

أعلنت شركة النصر لكرة القدم تعاقدها مع المدافع محمد عايض، قادماً من الجزيرة، ليدعم صفوف «العميد» بعقد يستمر لمدة 3 مواسم، حتى نهاية موسم 2020 -2021، على أن يرتدي اللاعب القميص رقم 21.

ويحمل «عايض» الرقم 7 في قائمة صفقات المنضمين الجدد إلى قلعة العميد، بعد ثلاثي المواطنين محمد العكبري، ومحمد مرزوق، والحسن صالح، وثلاثي المحترفين البرازيلي صامويل روزا، ومواطنه يوري ليريو، والفرنسي يوهان كاباي.

ووقع عايض «28 عاماً» على عقد انتقاله أمس، بحضور عبد الله بن طوق، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ودكتور حمد الفلاسي، المدير التنفيذي للشركة.

ومن المقرر أن يلتحق عايض بمعسكر الفريق والمقام حالياً بهولندا، استعداداً للموسم الجديد.