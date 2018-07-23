قمة تجارية في المكسيك لكبرى اقتصادات أميركا اللاتينية

بويرتو فالارتا (أ ف ب)
تعقد الاقتصادات الأربعة الأقوى في أميركا اللاتينية قمة تجارية اليوم وغداً في المكسيك في إطار تحالف المحيط الهادئ بهدف تحسين الاندماج الاقتصادي في المنطقة، لكن يغيب عنها رئيس المكسيك المنتخب آندرس مانويل لوبيز أوبرادور اليساري المعارض لاتفاقيات التبادل الحر.
ويضم التكتل تشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو وسيحضر القمة قادة البرازيل والأرجنتين والأوروجواي كضيوف.
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وينتمي كل المشاركين إلى اليمين الوسط ويؤيدون التبادل الحر والانفتاح على الأسواق ما عدا فاسكيز، إلا أن المكسيك عبرت عن توجه مختلف باختيارها أوبرادور لذلك تترقب المنطقة لترى إن كان رئيس ثاني اقتصاد أميركي لاتيني بعد البرازيل سيلتزم بأفكاره القومية أم سيتبنى سياسة اقتصادية براجماتية. وأعلن أوبرادور أنه سيلتزم سياسة نقدية مسؤولة وسيحمي الأعمال التجارية الحرة ويعمل مع الإدارة السابقة لمواصلة التفاوض بشأن اتفاق التبادل الحر في أميركا الشمالية «نافتا» مع الولايات المتحدة وكندا، وهو اتفاق عارضه في الماضي.
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وحذر صندوق النقد الدولي مؤخراً من أن التوترات التجارية تمثل «أكبر تهديد على المدى القصير» للاقتصاد العالمي وقد تتسبب في تباطؤ النمو العالمي بنصف نقطة بحلول 2020.