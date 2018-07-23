«السيادي الكويتي» يشتري «نورث سي» بـ 1.7 مليار دولار

لندن (رويترز)

قال مصدران، إن ذراع الاستثمار في بريطانيا التابع لصندوق الثروة السيادي الكويتي أبرم اتفاقاً لشراء شركة خطوط أنابيب النفط والغاز «نورث سي ميدستريم بارتنرز» مقابل نحو 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.7 مليار دولار) من «اركلايت كابيتال». وذكر أحد المصدرين أن «رن هاوس» ذراع الاستثمار في البنية التحتية للهيئة العامة للاستثمار في الكويت تغلبت على عروض من «جيه.بي مورجان» و«بلاكستون» وشركة الاستثمار المباشر «كيه.كيه.ار». وقال مصدر إن «رن هاوس نافست بعض اللاعبين الكبار وقدمت ببساطة أفضل الشروط».

ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم «رن هاوس» للتعقيب، وقال أحد المصدرين، إن العرض كان أقل من أحد العروض المقدمة ولكن الشروط الكلية كانت أفضل، مضيفاً أن فريق الإدارة الحالي لـ«نورث سي ميدستريم» بما في ذلك الرئيس التنفيذي آندي هيبل سيحتفظوا بمناصبهم. وقدرت قيمة شركة «نورث سي» بين 1.2 و1.3 مليار جنيه إسترليني (1.6 و1.7 مليار دولار). ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية الهيئة العامة للاستثمار في الكويت رابع أكبر صندوق ثروة سيادي، ويدر 592 مليار دولار ويسبقه في الترتيب النرويج والصين والإمارات. ويرأس «رن هاوس»، ومقرها لندن، حكيم قيطوني، وهو مصرفي سابق عمل في بنك «أميركا ميريل لينش» في لندن ونيويورك. وتشمل الاستثمارات الأخرى للصندوق في المملكة المتحدة حصصا في «اسوشيتد بريتش بورتس» ومطار «لندن سيتي» و«تيمز ووتر».