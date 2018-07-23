دبي تستضيف المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز

دبي(الاتحاد)

ينطلق المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز في الفترة ما بين 5 ديسمبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض ويستمر يومين.

ويعد المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز منصّة مثالية تجمع رجال الأعمال وصناع القرار والرواد في مجال حقوق الامتياز من المنطقة والعالم. ويوفر المعرض في دورته الثالثة عدداً من الفرص التجارية في ظل مشاركة أكثر من 100 علامة تجارية من 80 دولة حول العالم، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث 2000 زائر ومشارك، وسيشهد المعرض هذا العام مشاركة أجنحة خاصة لمختلف الدول وسيستضيف علامات تجارية رائدة من المملكة العربية السعودية، عمان، الكويت، ماليزيا وتركيا، وعلى هامش المعرض سيقام تكريم للعلامات التجارية المشاركة ضمن فئات «أفضل تصميم لمنصة عرض» و«أفضل نشاط لمنصة عرض». وقال المهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة: «شهد سوق حقوق الامتياز مؤخراً في دولة الإمارات تطوراً ملحوظاً، فقد حققت الكثير من العلامات التجارية العالمية نجاحاً باهراً في الأسواق المحلية، كما تميّزت العلامات التجارية الإماراتية بجودتها وأدائها، ما ساعد في توسعها على نطاق العالم، واليوم يسهم قطاع حقوق الامتياز في الإمارات بدفع عجلة النمو الاقتصادي».