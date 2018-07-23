«سياحة أبوظبي» تستكشف فرص تعاون جديدة مع السعودية

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وفداً سعودياً، يتكون من 11 من أصحاب صناع القرار وخبراء السفر والسياحة من المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من أهمية المملكة كأحد الأسواق الرئيسية المصدرة للزوار إلى أبوظبي، إضافةً إلى علاقتها التاريخية العميقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتركزت الزيارة على مناقشة أفضل طرق الاستفادة من الفرص المتاحة، وكذلك كيفية جذب أكبر عدد من الزوار من المملكة، وذلك في إطار خطة أبوظبي الرامية إلى استضافة 5.5 مليون زائر بحلول نهاية عام 2018، حيث يمتلك الزوار من المملكة حصة كبيرة في هذا الرقم. وتم استقبال الوفد السعودي، بالتعاون مع الاتحاد للطيران، ولجنة تطوير قطاع الطيران، بحفاوة كبيرة عكست التقاليد الإماراتية الأصيلة في الضيافة والترحاب، بعد وصولهم على متن إحدى طائرات خطوط الاتحاد للطيران.

ونزل الوفد في فندق جراند حياة أبوظبي طوال فترة الزيارة، التي تخللتها جولة على العديد من المعالم الترفيهية والثقافية في العاصمة، شملت عالم «وارنر براذرز» أبوظبي في جزيرة ياس المنتظر افتتاحه يوم 25 يوليو، وفندق السعديات روتانا، واللوفر أبوظبي، ومنتجع جزيرة زايا نوراي وقصر الإمارات. وتمكن الوفد خلال الزيارة من الاطلاع عن كثب على قدرات الجذب السياحي والترفيهي الذي تمتلكها أبوظبي وكذلك غناها الثقافي المتنوع.

وقال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «نتوجه بالشكر إلى الوفد السعودي الشقيق على هذه الزيارة، ونحن على ثقة أن ما عقدناه من اجتماعات ونقاشات ستثمر عن تعاون أفضل لصالح الطرفين، وبما يسهم في دعم جهود أبوظبي الترويجية في المنطقة وحول العالم، ونعمل بشكل وثيق في إطار نموذج تعاوني فريد من نوعه، يتمحور حول جذب المزيد من السياح ودعم تنويع الموارد الاقتصادية في المنطقة من خلال الاستفادة من التراث الوطني وتطوير مشاريع سياحية وثقافية وترفيهية عديدة».

وأضاف الظاهري: «يعتبر السوق السعودي من أهم الأسواق الرئيسية لأبوظبي، ووصل عدد نزلاء فنادق العاصمة من المملكة إلى أكثر من 151.000 نزيل في 2017، بنسبة نمو وصلت إلى 3% بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2016، الأمر الذي يعزز الأهمية الاستراتيجية لجذب المزيد من الزوار السعوديين لقضاء المزيد من الوقت في أبوظبي، وفي هذا الإطار، نتطلع إلى تطبيق مبادراتنا المشتركة التي تهدف إلى زيادة أعداد الزوار من المملكة إلى العاصمة الإماراتية». واجتمع الوفد الزائر مع المسؤولين في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لمناقشة أفضل السبل للاستفادة من الفرص المتاحة وتخطي التحديات، وزيادة عدد الزوار من السوق السعودية.وتستمر أبوظبي في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية مفضلة ومميزة لدى الزوار من المملكة العربية السعودية، بما تقدمه لهم من قائمة كبيرة ومتنوعة من مواقع الجذب السياحي والترفيهي والثقافي التي تناسب جميع الأعمار. وكانت دائرة الثقافة والسياحة قد نظمت جولة ترويجية في السوق السعودي في شهري أبريل ومايو من هذا العام في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، شارك فيها رواد صناعة السفر والسياحة في المملكة.