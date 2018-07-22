«البنتاجون»: ألف أسير أجنبي وسوري من «داعش» لدى «قسد»



تاريخ النشر: الإثنين 23 يوليو 2018 واشنطن (وكالات) أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» وجود نحو 600 أسير أجنبي إضافة إلى حولي 400 سوري، لدى «قوات سوريا الديمقراطية» المعروفة بـ«قسد» والتي تسيطر على أجزاء واسعة من شرق وشمال شرق سوريا. وقال المتحدث باسم البنتاجون سيان روبيرتسون في تصريح صحفي، إن هناك نحو 1000 أسير سوري وأجنبي من عناصر تنظيم «داعش» لدى القوات المتحالفة مع التحالف الدولي المناهض للتنظيم الإرهابي والجماعات المتشددة الأخرى في سوريا والعراق. وأعلنت وسائل إعلام مؤخراً وجود 40 أسيراً روسياً من عناصر «داعش» لدى «قسد».