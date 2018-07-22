50 أمر توقيف و15 اعتداء طالت صحفيين يغطون الاحتجاجات



تاريخ النشر: الإثنين 23 يوليو 2018 بغداد (وكالات) سجل المركز العراقي لدعم حرية التعبير «حقوق»، 50 مذكرة توقيف بحق صحفيين ومدونين، إضافة إلى 15 اعتداءً عليهم، خلال التظاهرات التي اجتاحت 6 محافظات جنوبية، ودخلت أسبوعها الثالث على التوالي. وقال «حقوق» أمس: «في الوقت الذي ندين فيه الانتهاكات المتكررة على الصحفيين والمدونين الذين يغطون التظاهرات، فإننا نحذر السلطات من استمرار الانتهاكات والتجاوزات على الصحفيين والفرق الإعلامية التي تنقل الأحداث في المحافظات العراقية». واعتبر المركز أوامر القبض متعارضة مع الحقوق الدستورية، ونوعاً من الترهيب يستهدف تعطيل عمل الإعلام، وينتهك حرية الوصول إلى المعلومة، ومن شأنه إضعاف دور الصحافة في المجتمع والدولة».