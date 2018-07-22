واشنطن تشكك بقدرة كير ومشار على إحلال السلام

نيروبي (رويترز)

أعلن البيت الأبيض أمس أن الولايات المتحدة تشك في أن رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار لديهما صفات القيادة اللازمة لإحلال السلام.

وأضاف البيت الأبيض أن محادثات السلام التي عقدت في جوبا عاصمة جنوب السودان الأسبوع الماضي يجب أن تكون أكثر شمولا، مضيفاً أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على كل من يهدد استقرار البلاد.

وقال البيان «نعبر عن عميق القلق إزاء مسار عملية السلام الحالية...

الاتفاق المحدود بين النخب لن يحل المشكلات التي يعاني منها جنوب السودان». وناشد البيان الطرفين المتحاربين إقرار وقف لإطلاق النار في خطوة أولى وندد بإقدام برلمان البلاد على تمديد فترة ولاية كير.