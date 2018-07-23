البحرين: حريصون على دعم المبادرات المعززة لمسيرة «التعاون الخليجي»

المنامة (وكالات)

أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان، حرص مملكة البحرين على دعم المبادرات التي تعزز مسيرة مجلس التعاون، وتحافظ عليها وعلى وحدة وتماسك شعوب دول المجلس.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن رئيس الوزراء البحريني شدد لدى استقباله الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني على أهمية المبادرات التي تدعم الكيان الخليجي، وتعزز من تأثيره إقليمياً ودولياً باعتباره صمام الأمان لأمن واستقرار المنطقة، والأرضية التي تقوي الروابط بين دوله وشعوبه.

وقال بن سلمان إن «مجلس التعاون منظومة تأسست من أجل صالح شعوب دول المجلس، وستظل باقية بإذن الله»، مؤكداً أن متطلبات شعوب دول المجلس وآمال المواطنين فيه تفرض تكثيف الجهود لتعزيز التضامن والتكاتف. وأضاف أن قادته لا يتوانون عن تحقيق تطلعات شعوب دولهم للمحافظة على مكتسباته ومنجزاته خلال مسيرته في العديد من مجالات التعاون المشترك.

وقال إنه «إذا كان مجلس التعاون البيت الجامع لدول المجلس، فإن المملكة العربية السعودية هي السند الأساسي لهذا البيت».

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي يضطلع به الأمين العام لمجلس التعاون ومعاونوه بالأمانة العامة في متابعة مسارات التعاون بين دول المجلس، والحرص على تنفيذ القرارات التي تعزز من هذا التعاون في مختلف مجالاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

من جهته، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن خالص شكره وتقديره لرئيس الوزراء على مواقفه الداعمة والمساندة لكل عمل خليجي مشترك، وقال إن مواقف رئيس الوزراء البحريني مشهودة في دعم مسيرة دول مجلس التعاون، وتوجيهاته الدائمة للحكومة بالإسراع في إنفاذ قرارات المجلس، لها أطيب الأثر في تعميق التعاون والتنسيق الخليجي.