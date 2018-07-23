منشورات في لندن تطالب باعتقال تميم أو طرده

عمار يوسف، الاتحاد، وكالات (الرياض، لندن)

وجهت منظمات حقوقية دولية أمس رسالة إلى الحكومة البريطانية، للتركيز على قضايا حقوق الإنسان وسحب الجنسية، ووقف انتهاكات حقوق العمال وتمويل الإرهاب العالمي، خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى لندن اليوم، المنتظر أن تشهد تظاهرات دعت إليها المعارضة القطرية أمام البرلمان للاحتجاج، داعية إلى كشف جرائم وإرهاب تنظيم الحمدين أمام الرأي العام البريطاني والأوروبي، في وقت كشف ناشطون سعوديون لـ«الاتحاد» عن انتشار لافتات في مداخل ومخارج الشوارع الكبرى في العاصمة البريطانية، بجانب منشورات تطالب باعتقال ومحاكمة تميم أو طرده من الأراضي البريطانية. وكُتب على بعض اللافتات: «إذا اتهم بلد بدفع مليار دولار فدية لجماعات إرهابية...هل يجب استقباله في لندن؟». وتساءلت: «لماذا تمد الحكومة البريطانية إذاً السجادة الحمراء لأمير قطر؟».

وقال مدير مكتب جنيف للمنظمة العربية لحقوق الإنسان مسعود عيسى عن الرسالة الموقَّعة من المنظمة في بريطانيا، والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والتي تم توجيهها إلى وزارة الخارجية «إن الرسالة شرحت تعرّض العديد من القطريين والعمال الأجانب للانتهاكات من قبل السلطات القطرية، لكن لم يتم إخضاع منتهكي حقوق الإنسان للمساءلة»، ولفت وفق ما نقل موقع «بوابة العين الإخبارية» إلى أن بريطانيا لديها تاريخ عميق في دعم الحريات وحقوق الإنسان في العالم، لذلك من واجب المنظمات الدولية والمحلية حث وزارة الخارجية على التركيز على هذه القضية المهمة».

وتحدثت المنظمات عن معاناة العمال في قطر من ظروف صعبة للغاية، مثل العمل لأكثر من 12 ساعة في اليوم دون الحصول على مرتبات مناسبة، في حين أن العمل لمدة 12 ساعة، ما يشكل انتهاكاً لقوانين العمل الدولية، وأضافت: «لذلك، بعد الضغط من المنظمات الدولية على قطر، وافقت الدوحة على قانون يقيد الموظفين للعمل لمدة أقصاها 10 ساعات في اليوم، لكن القانون لا يزال غير نشط ولا يزال العمال يعملون لأكثر من 10 ساعات في اليوم».

ولفتت المنظمات إلى أنه منذ تولي أمير قطر السابق حمد بن خليفة السلطة عام 1995، تم سحب جنسية 3 قبائل قطرية بسبب معارضتهم لسياسته، ضاربة المثل بسحب الجنسية من قبيلة آل غفران بعد قيام حمد بانقلاب على والده في قطر، وأشارت إلى أنه في بداية سبتمبر 2017، قررت السلطات سحب الجنسية من شيوخ القبائل المعارضة للنظام، بما في ذلك الشيخ طالب بن لحام بن شريم، إضافة إلى 50 آخرين من أعضاء أسرة الشيخ، إضافة إلى سحب جنسية العشرات من المعارضين للنظام، دون أي أسباب وبينهم الشيخ الشافي ناصر حمود الهاجري، شيخ قبيلة شمال الحويجر ومجموعة من عائلته.