بن دغر يطالب بانسحاب الحوثيين من صنعاء وتسليم السلاح والخضوع للقرارات الدولية

الرياض (وكالات)

سلم رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، إلى المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث، ردود الحكومة اليمنية بشأن مقترحاته المتعلقة بالوضع في مدينة الحديدة، والتي سبق أن وضعها أمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة، في زيارته إلى عدن قبل أسبوعين. وقال بن دغر، إن الشعب اليمني يتطلع إلى السلام بعد أن دمرت الميليشيا الحوثية النظام والمؤسسات، وانتهكت حياة اليمنيين منذ انقلابها على الدولة. ولفت إلى أن الحكومة اليمنية تؤكد السلام العادل والشامل الذي يتطلع إليه شعبنا وفقاً للمرجعيات، والتزام الميليشيا الحوثية الإيرانية بالانسحاب الكامل من العاصمة صنعاء والمدن، وتسليم السلاح للدولة، وعودة السلطة الشرعية.

وشدد على ضرورة إبداء حسن النية قبل بدء أي مشاورات قادمة، وذلك من خلال إطلاق سراح كافة الأسرى في السجون الحوثية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لكافة المتضررين في عموم محافظات البلاد.

وأضاف «إن أسباب الأزمة الحالية في اليمن واضحة ولا تحتاج إلى تأويل أو تفسير، وهو الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية والدولة»، لافتاً إلى أن الحكومة الشرعية طرف معتدى عليه من قِبل ميليشيا الحوثي. وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تؤكد على السلام العادل والشامل الذي يتطلع إليه شعبنا وفقاً للمرجعيات الملزمة لجميع الأطراف، وهي الضامن للسلام الدائم والشامل، قائلاً إنه من الصعوبة الوصول إلى الحل في اليمن دون تنفيذ المرجعيات. وقال رئيس الوزراء إن على الأمم المتحدة رفض الانقلاب في اليمن، إلا ستضطر للتعامل مع أي عملية انقلاب على السلطات الشرعية المنتخبة في أي مكان آخر بالعالم. وجدد تأكيده على أن الحكومة اليمنية تقدم المساعدة الكاملة لجهود الأمم المتحدة في وقف الحرب باليمن، وقدمت التنازلات منذ جولتي مشاورات السلام في جنيف والكويت، لكن الميليشيا ومن ورائهم إيران دأبت على المراوغة، ووصل الأمر إلى إفشال مساعي المبعوث الأممي السابق. وأكد أن ميليشيات الحوثي، لم تكن يوماً جادة في الجنوح للسلم، واعتادت على المراوغة في تنفيذ الاتفاقيات ونقض العهود، وآخرها رفضها الانسحاب من الحديدة، وتجنيب المدنيين الحرب.

وقال بن دغر «إن قرار الميليشيا أصبح مرهوناً بيد داعميها في إيران التي تقامر بحياة ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي، ومحاولتها اليائسة في إطار مشروعها التوسعي السيطرة على مضيق باب المندب، لتهديد أمن وسلامة الملاحة العالمية». وجدد دعوته للأمم المتحدة بالضغط على إيران، من أجل وقف تدخلاتها في الشأن اليمني، ومنع تهريبها الأسلحة لميليشيا الحوثي، بما فيها الصواريخ الباليستية، وإلزامها بالقوانين الدولية.