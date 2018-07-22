هادي يؤكد دور المقاومة ويأمر بفتح جبهات جديدة

عدن (الاتحاد)

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس، أهمية تفعيل دور المقاومة في إقليم تهامة الساحلي غربي البلاد، مشدداً على ضرورة فتح جبهات جديدة في محافظة ذمار لقطع إمدادات الانقلابيين من أجل القضاء على «المشروع الإيراني في اليمن».

ودعا هادي لدى لقائه بالقصر الرئاسي في عدن، محافظ المحويت، صالح سميع، إلى تعزيز الجهود وتفعيل دور المقاومة في مختلف مناطق إقليم تهامة لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة عبر أدواته من المليشيا الحوثية الإيرانية، مؤكداً على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لتحقيق تطلعات اليمنيين في هزيمة الانقلاب الحوثي وبناء مشروع اليمن الاتحادي الجديد.

كما شدد هادي، لدى لقائه محافظ ذمار، محمد علي القوسي، على ضرورة فتح جبهات جديدة لتضييق الخناق على الميليشيات الانقلابية الحوثية، وقطع شريان إمداداتها بالعدة والعتاد باتجاه محافظات إب وتعز والبيضاء. وحث الرئيس اليمني على تكثيف الجهود وتوحيد الإمكانات لتحقيق الانتصارات المأمولة بالتوازي مع النجاحات المحققة في الجبهات الأخرى.

ووجه هادي، لدى لقائه قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي، اللواء الركن عبدالله سالم النخعي، برفع اليقظة والجاهزية القتالية للقوات البحرية لتأدية مهامها وواجباتها المناطة بها في مواجهة ميليشيات الحوثي الإيرانية، مشدداً على ضرورة إعادة مكانة ودور القوات البحرية والدفاع الساحلي من خلال إعادة البناء والتجهيز وتأهيل كوادرها ومنتسبيها، والتحلي بالضبط والربط العسكري لتحقيق النجاحات والانتصارات المطلوبة.