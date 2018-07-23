قرقاش: التحالف استحق الإشادة لمراعاته الوضع الإنساني بالحديدة

أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استحق الإشادة الدولية لمراعاته للوضع الإنساني خلال معارك تحرير الحديدة، مشيراً إلى أن الانقلابيين كانوا يخططون لخوض المعارك بمواصفاتهم بعد تمترسهم بين المدنيين الرافضين لوجودهم. وقال معاليه في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر «ونحن ننتظر جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث نحو تحقيق انسحاب حوثي من الحديدة يجنب المدينة المواجهة، نشهد جبهة تتمترس فيها الميليشيات في وسط سكاني غاضب وهروب ملحوظ لعناصر الميليشيات وجهود يائسة للتعبئة والتعويض». وأضاف «تقدم التحالف تجاه الحديدة استحق الإشادة الدولية لمراعاته للوضع الإنساني وأرواح المدنيين، أملنا أن يثمر جهد المبعوث الأممي السياسي في تحرير المدينة، ودون ذلك فإن تحرير الحديدة قادم». وأردف معالي الدكتور «في بحثه عن المظلومية أراد الحوثي أن نخوض معركة الحديدة بمواصفاته، فكان التحالف أكثر فطنة في مراعاته للجوانب الإنسانية والمدنية، تقدمنا خلال الأشهر الماضية على الساحل الغربي سيتوّج بتحرير الحديدة». وختم معاليه بقوله «نذكر المراهنين على الحوثي، وعلى رأسهم الدعم الإيراني والمال القطري، الحوثي خلال العام الماضي لم يكسب معركة أو يتقدم على الأرض، وغدره بحليفه كشفه أمام العديد من محازبيه، خسارته الحديدة ستكون في هذا السياق».