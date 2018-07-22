استقالة رئيس مجموعة «فيات - كرايسلر» لأسباب صحية

روما (د.ب.أ)

أعلن مجلس إدارة مجموعة فيات - كرايسلر الإيطالية الأميركية لصناعة السيارات أمس، إن سيرجيو ماركيوني رئيس المجموعة بصدد تقديم استقالته بسبب مشاكل صحية.

وأضافت المجموعة في بيان أن ماركيوني البالغ من العمر 66 عاماً لم يعد قادراً على العودة لممارسة مهامه الوظيفية نتيجة لمضاعفات غير متوقعة بعد إجراء جراحة في الكتف.

ويُنسب الفضل إلى ماركيوني، الذي ظل رئيساً للمجموعة منذ عام 2004، في إنقاذ شركة فيات من الإفلاس والإشراف على اندماجها مع شركة كرايسلر.

وتضم مجموعة فيات-كرايسلر علامات تجارية أخرى مثل رام ودودج وألفا روميو ومازيراتي.

وسيتولى مايك مانلي، الذي يعد أحد كبار قادة المجموعة على مدى سنوات عديدة، منصب الرئيس التنفيذي.