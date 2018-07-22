استقالة رئيس مجموعة «فيات - كرايسلر» لأسباب صحية

روما (د.ب.أ)
أعلن مجلس إدارة مجموعة فيات - كرايسلر الإيطالية الأميركية لصناعة السيارات أمس، إن سيرجيو ماركيوني رئيس المجموعة بصدد تقديم استقالته بسبب مشاكل صحية.
وأضافت المجموعة في بيان أن ماركيوني البالغ من العمر 66 عاماً لم يعد قادراً على العودة لممارسة مهامه الوظيفية نتيجة لمضاعفات غير متوقعة بعد إجراء جراحة في الكتف.
|
|
وتضم مجموعة فيات-كرايسلر علامات تجارية أخرى مثل رام ودودج وألفا روميو ومازيراتي.
وسيتولى مايك مانلي، الذي يعد أحد كبار قادة المجموعة على مدى سنوات عديدة، منصب الرئيس التنفيذي.