«تنمية الصادرات» تنظم قمة التصنيع والتجارة المستقبلية

دبي(الاتحاد)

‬تنظم ‬مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ‬الدورة ‬الثالثة ‬من «‬قمة ‬التصنيع ‬والتجارة ‬المستقبلية» ‬وذلك ‬يومي ‬3و4 ‬أكتوبر ‬2018 ‬في ‬أتلانتس ‬النخلة ‬دبي، ‬بالشراكة ‬مع «‬اكسبوتريد» ‬المتخصصة ‬في ‬تنظيم ‬الفعاليات ‬والمؤتمرات. ‬وتركز ‬القمة ‬على ‬مختلف ‬التطورات ‬والاتجاهات ‬التكنولوجية ‬التي ‬تشكل ‬القطاعات ‬الصناعية ‬والتجارية ‬في ‬المنطقة، ‬كما ‬تقدم ‬رؤى ‬حول ‬مجالات ‬التصنيع ‬المستقبلية ‬التي ‬يمكن ‬اعتمادها ‬بما ‬يتماشى ‬مع ‬استراتيجية ‬دبي ‬الصناعية ‬2030. ‬ويعرض ‬على ‬هامش ‬القمة، ‬ابتكارات ‬وتقنيات ‬مزودي ‬الخدمات ‬ذوي ‬الصلة ‬والتي ‬تدعم ‬ممارسات ‬التصنيع ‬المستقبلية.

وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «بصفتنا مساهماً رئيسياً في استراتيجية دبي الصناعية 2030 والتي تهدف لأن تكون دبي منصة عالمية للأعمال والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، يسعدنا استضافة «قمة التصنيع والتجارة المستقبلية» بمشاركة فعالة من لجان استراتيجية دبي الصناعية ومبتكري التكنولوجيا العالميين لبحث مواضيع مهمة.