14 % نمواً في الزوار الدوليين لرأس الخيمة في النصف الأول

محمد صلاح (رأس الخيمة)

كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أمس، عن تسجيل نمو نسبته 14% في أعداد زوار الإمارة من الأسواق الدولية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأوضحت الهيئة أن هذه النسبة تجاوزت توقعات منظمة السياحة العالمية لمعدلات نمو السياحة في منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2018 والتي قدرتها بـ 4%، ما يعكس المكانة المتنامية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة كوجهة سياحية صاعدة.

وأوضح هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن الأسواق الدولية الآن تمثل 66% من إجمالي الزوار منذ يناير وحتى يونيو من عام 2018، مع تسجيل ارتفاع سنوي ملحوظ في أعداد الزوار من روسيا بنسبة 50%، وحافظت ألمانيا على مركزها الثاني كأكبر أسواق الإمارة للسياح بارتفاع نسبته 4%، تليها المملكة المتحدة التي حققت نمواً نسبته 13% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017. كما حافظت أسواق دول شمال أوروبا على مكانتها، حيث شهدت نمواً بنسبة 21.3%، وواصلت الأسواق الناشئة مسارها التصاعدي مع ارتفاع عدد زوار التشيك بنسبة 34%، وكازاخستان بنسبة 22.1%، وبولندا بنسبة 6.3%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد المنطقة، فقد ارتفع إجمالي أعداد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.6%، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية القائمة.