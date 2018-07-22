«نخيل» تنجز مركز «بدره بافيليون» بقيمة 60 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

أنجزت ‬شركة «‬نخيل» ‬للتطوير ‬العقاري، ‬مركز ‬التسوق ‬المجتمعي «‬بدره ‬بافيليون» ‬بقيمة ‬60 ‬مليون ‬درهم، ‬حيث ‬سيتمتع ‬الآن ‬المقيمين ‬في ‬أكثر ‬من ‬800 ‬منزل ‬في ‬مجتمعي «‬نخيل» ‬السكنيين «‬بدره» ‬و«‬فينيتو»‬، ‬بالتسوق ‬المريح ‬والالتقاء ‬في ‬المقاهي ‬لقضاء ‬وقت ‬ممتع ‬مع ‬العائلة ‬والأصدقاء.

وقد تم افتتاح سوبرماركت كارفور على مساحة تبلغ 8 آلاف قدم مربعة، على أن تفتتح 26 من المحلات قريباً في مركز التسوق المجتمعي البالغة مساحته 72 ألف قدم مربعة والذي يضم مواقف للسيارات تتسع لـ 270 سيارة.

وسيضم مجتمع «بدره» قريباً، مسجداً ومرافق رياضية، بما في ذلك مسبحاً وصالة للألعاب الرياضية.

يقع «بدره بافيليون» في قلب مجتمع «بدره» في جبل علي، ويعتبر سادس مراكز التسوق المجتمعية (بافيليون) في محفظة «نخيل» المتنامية، كما أنه يعتبر مكملاً لمراكز التسوق المجتمعية الأخرى التي افتتحت في وقت سابق في «جميرا بارك» و«جزر جميرا»، و«ديسكفري جاردنز»، و«انترناشيونال سيتي»، و«الفرجان»، في حين تجري الأعمال الإنشائية حالياً في مركز التسوق المجتمعي الثاني في «الفرجان».

وستدير «نخيل مولز» مركز التسوق المجتمعي الجديد «بدره بافيليون» الذي سيخدم المقيمين في مجتمعي «بدره» و«فينيتو» السكنيين.