«مِراس» تكشف عن الهوية الجديدة لمشاريعها في حتّا

دبي (الاتحاد)
كشفت مِراس عن الهوية الجديدة الخاصة بـمشاريعها في «حتّا». وتهدف هذه الهوية لإبراز مكانة حتّا كمحميّة طبيعية ووجهة سياحية بيئية رائدة في المنطقة بما ينصب ضمن الأهداف الرئيسية لخطة التنمية الشاملة في حتّا.
يأتي الإعلان عن الهوية الجديدة كجزء من استراتيجية طويلة الأمد وضعتها مِراس تهدف إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية في حتّا وتعزيزها، وتضمّ بالإضافة إلى المشاريع التطويرية، خططاً لإثراء الحياة الفطرية والحيوانية، وزيادة الرقعة الخضراء من خلال التشجير ودعم المزارع والمحافظة على موارد المياه الطبيعية وتطويرها.
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