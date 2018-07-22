«مِراس» تكشف عن الهوية الجديدة لمشاريعها في حتّا

دبي (الاتحاد)

كشفت مِراس عن الهوية الجديدة الخاصة بـمشاريعها في «حتّا». وتهدف هذه الهوية لإبراز مكانة حتّا كمحميّة طبيعية ووجهة سياحية بيئية رائدة في المنطقة بما ينصب ضمن الأهداف الرئيسية لخطة التنمية الشاملة في حتّا.

يأتي الإعلان عن الهوية الجديدة كجزء من استراتيجية طويلة الأمد وضعتها مِراس تهدف إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية في حتّا وتعزيزها، وتضمّ بالإضافة إلى المشاريع التطويرية، خططاً لإثراء الحياة الفطرية والحيوانية، وزيادة الرقعة الخضراء من خلال التشجير ودعم المزارع والمحافظة على موارد المياه الطبيعية وتطويرها.

وقد تم تصميم الشعار الجديد بحيث يعكس طبيعة حتا الخلابة، إذ يبرز المناظر الطبيعية كالجبال والمياه. كما تظهر في الشعار أشجار السمر والتي تعتبر من الأشجار الطبيعية المنتشرة في أرجاء حتّا وأهميتها في مكافحة التصحر، كما تدخل مكوناتها في صناعة الأدوية والمنتجات التجميلية إضافة إلى بعض استعمالاتها الغذائية. وضمّ الشعار أيضاً «المها العربي» الذي يعدّ أحد أكثر الثّدييات انتشاراً في المنطقة العربية وجزءاً مهماً من إرثها عبر التاريخ.