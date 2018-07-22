«داماك العقارية» تسلم «داماك هايتس» في دبي مارينا

دبي (الاتحاد)

سلمت «داماك العقارية»، بالكامل لمشروع برج «داماك هايتس» الحائز على العديد من الجوائز، والذي يضم أيضاً مجموعة شقق «داماك ريزيدنزي» الفاخرة التي تتميز باللمسات التصميمية الفاخرة لعلامة «فندي كازا» الإيطالية العريقة. ويضم هذا البرج الشاهق المؤلف من 94 طابقاً، والذي يطل مباشرةً على ممشى دبي مارينا، شققاً فاخرة بمساحاتٍ تتراوح بين 1-4 غرف نوم، فضلاً عن شقق بينتهاوس تضم كل منها 5 غرف نوم مع إطلالات خلّابة على مياه الخليج العربي المتلألئة.

وتمتاز هذه الشقق بتصاميم داخلية رفيعة المستوى تحمل لمسات علامة الأزياء الإيطالية «فندي كازا»، كما تم تجهيزها بأحدث المفروشات من مجموعات الأثاث الحصرية لأرقى العلامات العالمية، مما يوفر للقاطنين تجربة معيشة رغيدة وأنيقة بكل المقاييس.

وقال علي سجواني، المدير العام للعمليات لدى «داماك العقارية»: «يضم البرج مجموعة شقق «داماك ريزيدنزي» السكنية ضمن الطوابق الأربعين الأخيرة منه. ويوفر هذا المشروع لقاطنيه مجموعة متنوعة من الشقق والوحدات السكنيّة التي تضمن لهم أفضل تجربة معيشة عصرية في المدينة».