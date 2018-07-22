دبي (الاتحاد)
وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم مع «إنفورما ميدل إيست»، الجهة المنظمة لمنصة «سيتي سكيب»، تهدف إلى تركيز الجهود من أجل الترويج لإمارة دبي، وإبرازها أمام العالم كوجهة استثمارية جذابة في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز مكانتها كمركز استثماري رئيسي.
ووقع الاتفاقية سلطان بطي بن مجرن، عام الدائرة، و توم رودز، مدير المعارض في سيتي سكيب.
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وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تحتل دبي مراتب متقدمة على قائمة المدن العالمية الأكثر استقطابًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم. ونتيجة لذلك، تطورت المدينة بسرعة، وتحوّلت إلى مركز دولي للأعمال والاستثمار. لذا .. فإننا في دائرة الأراضي والأملاك نتطلع إلى تعزيز مكانة إمارتنا وتحقيق الطفرات المتلاحقة في هذا المجال».
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من جهته، قال توم رودز، مدير المعارض في سيتي سكيب: «لقد أصبحت دبي بحق نقطة جذب مهمة للمستثمرين من شتى أنحاء العالم، بفضل اقتصادها المزدهر وبنيتها التحتية المتطورة والعائد المضمون على الاستثمار، فضلاً عن توفير البنية القانونية والتشريعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف».