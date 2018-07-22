دبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم مع «إنفورما ميدل إيست»، الجهة المنظمة لمنصة «سيتي سكيب»، تهدف إلى تركيز الجهود من أجل الترويج لإمارة دبي، وإبرازها أمام العالم كوجهة استثمارية جذابة في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز مكانتها كمركز استثماري رئيسي.

ووقع الاتفاقية سلطان بطي بن مجرن، عام الدائرة، و توم رودز، مدير المعارض في سيتي سكيب.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق العقاري، وعرض المشاريع الكبرى أمام المستثمرين على الصعيدين الإقليمي والدولي في جميع الأسواق، تحت مظلة مجموعة فعاليات سيتي سكيب. وتتضمّن الاتفاقية أيضًا دخول أراضي دبي في شراكة مع فعاليات متنوعة ضمن مجموعة فعاليات «إنفورما العالمية».

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تحتل دبي‏‭ ‬مراتب ‬متقدمة ‬على ‬قائمة ‬المدن ‬العالمية ‬الأكثر ‬استقطابًا ‬للاستثمارات ‬الأجنبية ‬المباشرة ‬في ‬العالم. ‬ونتيجة ‬لذلك، ‬تطورت ‬المدينة ‬بسرعة، ‬وتحوّلت ‬إلى ‬مركز ‬دولي ‬للأعمال ‬والاستثمار. ‬لذا ‬.. ‬فإننا ‬في ‬دائرة ‬الأراضي ‬والأملاك ‬نتطلع ‬إلى ‬تعزيز ‬مكانة ‬إمارتنا ‬وتحقيق ‬الطفرات ‬المتلاحقة ‬في ‬هذا ‬المجال»‬.

وأضاف: «نسعى من خلال علاقة الشراكة الجديدة إلى تعزيز الثقة في المجال العقاري في الإمارة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تنمو بوتيرة متسارعة.

من جهته، قال توم رودز، مدير المعارض في سيتي سكيب: «لقد أصبحت دبي بحق نقطة جذب مهمة للمستثمرين من شتى أنحاء العالم، بفضل اقتصادها المزدهر وبنيتها التحتية المتطورة والعائد المضمون على الاستثمار، فضلاً عن توفير البنية القانونية والتشريعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف».