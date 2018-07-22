تتويج «دارلي» بجائزة الملكة الفضية في بريطانيا

محمد حسن (دبي)

يمثل فوز مزارع دارلي لتربية الخيول بجائزة كأس الملكة الفضية لمتصدري المربين من حيث الأرباح في بريطانيا خلال الاستفتاء التقليدي السنوي الذي أقيم في نيوماركت، والذي وزعت فيه جوائز جمعية مربي الخيول المهجنة الأصيلة في بريطانيا في مختلف المجالات عن موسم 2017 /‏2018، نجاحاً منقطع النظير لتجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وقائد فريق جودلفين، في صناعة الخيل، وبالقدر الذي يوازي النجاحات الاستثنائية التي حققها سموه في عالم السباقات.

وتجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تربية الخيول وتحسين أنسالها، تسبق تأسيس جودلفين بأكثر من 10 سنوات، منذ أن أطلقت عملياتها في هذا المجال تحت اسم (دارلي) في إسطبلات دلهام هول بنيوماركت بانجلترا.

وتم تأسيس مقار لدارلي في سبع دول في صناعة الخيل من خلال إتاحة جميع فحول دارلي للتشبيه، وتعد مؤسسة عالمية لاستيلاد الخيول المهجنة الأصيلة.

ويقع المقر الرئيسي للمؤسسة ضمن مزرعة «دالهام هول» قرب نيوماركت في إنجلترا، والتي تضم حالياً ثمانية خيول مهجنة أصيلة على رأسها الجواد «دباوي» سليل الأسطورة «دبي ملينيوم».