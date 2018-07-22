أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تطلق المرحلة الثانية من المخيم الصيفي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن إطلاقها فعاليات الفترة الثانية من المخيم الصيفي الثاني للبنات في أبوظبي، والذي سيشمل برنامجاً تفاعلياً حافلاً من الفعاليات والأنشطة الرياضية على مدى أحد عشر يوماً، لتتاح الفرصة للمرة الثانية أمام الفتيات في العاصمة أبوظبي لقضاء أوقات رائعة وسط مرافق نادي أبوظبي للسيدات الذي تم افتتاحه مؤخراً.

ويستضيف النادي الجديد المصمم وفق أعلى المعايير العالمية المخيم الصيفي، والذي سيتيح الفرصة للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 5 و15عاماً فرصة للمشاركة والاستمتاع بمجموعة كبيرة ومشوقة من الرياضات في الفترة ما بين 5 و16 أغسطس، بما في ذلك السباحة والجمباز والفنون القتالية المختلطة، بالإضافة إلى عددٍ من الرياضات الجماعية مثل كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة، وكذلك سباقات المضمار وألعاب الميدان.

وستحظى المشاركات في الفترة الثانية من المخيم الصيفي الثاني بفرصة الانضمام إلى البرنامج الفريد والممتع، والذي سيستمر لمدة 11 يوماً، ويشمل العديد من الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى ورش العمل الفنية ومشاهدة الأفلام والإبداع في الفنون والحرف اليدوية، التي ستوفر فرصة مثالية للشابات للابتكار والتعبير عن أنفسهن. بينما تستمر سلسلة من الدروس المحترفة التي ستتيح لهنّ فرصة قيّمة للتعلم على يد نخبة المواهب المحلية.

وفي معرض حديثها حول المخيم الصيفي الثاني، قالت فاطمة العلي من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «يسعدنا أن نواصل تقديم البرنامج الرياضي للفتيات في العاصمة لفترة ثانية تمتد لأحد عشر يوماً، حيث منحنا النجاح الكبير الذي حققته الفترة الأولى من البرنامج، بالإضافة للعدد الكبير من المشتركات، دافعاً قوياً لمواصلة هذه المسيرة».

وأضافت العلي: «ونسعى من خلال تنظيم هذا المخيم إلى تحقيق رسالتنا المتمثلة في توفير أحدث المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات المرأة الاجتماعية والصحية والبدنية، وتلهمها لتنهض بدورها كعنصرٍ فاعل في مجتمع يسوده النشاط والسعادة، ونتطلع في شهر أغسطس المقبل للترحيب بالوجوه الجديدة من الفتيات المشاركات بالفترة الثانية من المخيم».

ومن المقرر إدراج الفتيات في المخيم الصيفي ضمن ثلاث فئات عمرية، حيث تضم الفئة الأولى الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 5-6 أعوام، والثانية للفتيات من 7 إلى 10 أعوام، والثالثة للفتيات من 11 إلى 15 عاماً. وستُقام الفعاليات المرتقبة كل يوم اعتباراً من الساعة 9 صباحاً ولغاية الساعة 2 ظهراً، على أن يتم استكمال عملية التسجيل ضمن نادي أبوظبي للسيدات لقاء مبلغ 1450 درهماً إماراتياً لكل فتاة مع حسم بنسبة 10% للأخت الثانية.