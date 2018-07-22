برنامج «كتب اليافعين» في معرض ساو باولو

الشارقة (الاتحاد)

يشارك المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، الفرع الوطني من المجلس الدولي لكتب اليافعين، في الدورة الـ 25 من معرض ساو باولو الدولي للكتاب، التي تقام خلال الفترة من 3-12 أغسطس المقبل، بمجموعة من الأنشطة والفعاليات التي يعكس من خلالها تجربته في مجال أدب الأطفال واليافعين، وتأتي هذه المشاركة ضمن جناح إمارة الشارقة، التي تحل ضيف شرف على المعرض هذا العام. وينظم المجلس خلال هذه المشاركة جلستين حواريتين، الأولى حول الحكايات الشعبية التراثية، يشارك فيها الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وماركو هيوريليو،المؤلف والأخصائي في القصص الشعبية البرازيلية، المجلس البرازيلي لكتب اليافعين، تتناول تاريخ الحكايات الشعبية، وسماتها وأنواعها ومصادرها، وأساليب سردها، والثانية حول الكتب الصامتة، وتشارك فيها مروة العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين واليازية السويدي، كاتبة إماراتية، تستعرض مزايا هذا النوع من الكتب، وأهميتها، والدور الذي تلعبه في مساعدة الأطفال اللاجئين لتخطي حواجز اللغة والثقافة.

وأكدت مروة العقروبي، على أن هذه المشاركة تأتي انطلاقاً من حرص المجلس الإماراتي لكتب اليافعين على تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المحافل الثقافية العالمية.