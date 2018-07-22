إعلان القائمة الطويلة للقصص القصيرة

محمد عريقات (عمّان)

أعلنت مسابقة «تلك القصص» للقصة القصيرة العربية التي تنظمها دار فضاءات للنشر بالعاصمة الأردنية عمان وموقع «تلك الكتب» الصيني عن قائمتها الطويلة للدورة الأولى، وقد شارك فيها قصاصون من معظم الدول العربية، بلغ عددهم (149).

وكانت لجنة التحكيم المكونة من: د. غسان عبد الخالق، د. عمر عتيق، د. سعيدة تاقي، د. حبيبة العلوي، ومحمد معتصم اختارت من بين المتقدمين للفوز بالقائمة الطويلة الأسماء الآتية: من الجزائر: ميساء أيجول، بكوش أميرة يمينة، خرابي منال، هيتايروس. ومن المغرب: إحسان الخليع، أحمد شرقي، سلمى بوصوف، عادل التكفاوي، ومن اليمن: وجدان محسن الشاذلي، ومن لبنان: عبد الخالق عبد المجيد زعبي، آلاء فرحات، ومن سوريا: أيهم الحليبي، ومن فلسطين: آلاء نعيم القطراوي، علاء عودة، ومن الأردن: رنيم أبو رميلة، نور جهاد محمد العتيبي، هيام هشام الفاهوم، ومن مصر: هدى عبد المحسن عبد الهادي محمد، هشام شعبان عوض محمد، ومن عمان: عُمان منذر السعيدي.

وسيتم الإعلان عن القائمة القصيرة في بداية شهر أغسطس 2018، بالتزامن مع انطلاق مسابقة الترجمة إلى الصينية للقصص القصيرة العشر الفائزة بالقائمة القصيرة، وسيعلن أسم الفائز بالمرتبة الأولى في بداية سبتمبر/‏2018، وتُقام احتفالية المسابقة/‏ القسم العربي، في معرض جدة الدولي للكتاب في شهر ديسمبر.

وسيقام احتفال خاص في ملتقى فضاءات للمبدعين العرب/‏ الدورة السابعة، في الأردن، لإشهار الكتاب الصادر الذي سيضم قصص القائمة القصيرة، أما نتائج مسابقة ترجمة القصص العشر إلى الصينية، فسيتم الإعلان عنه في منتصف سبتمبر ضمن احتفالات خاصة في جامعة بكين في الصين.

وقد أعلنت إدارة المسابقة عن أسماء الهيئة الاستشارية للمسابقة وهم: الشاعر والروائي جهاد أبو حشيش، والدكتورة شيه يانغ، دكتورة في الأدب العربي، والقاص والأديب محمود الريماوي، والروائي السوري محمد برهان، والشاعرة والناقدة العراقية بشرى البستاني، والناقد السينمائي المصري محمود الغيطاني، والكاتبة الأردنية د. نهلة الجمزاوي، والروائي الأردني زياد أحمد محافظة، والناقد التشكيلي العراقي مؤيد البصام.